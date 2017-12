Realita dobehla fantázie sci-fi

Pred desaťročiami to bola vedecká fantastika. Dnes je aj taký mobilný telefón bežným prístrojom. Fyzika však hovorí o ešte úžasnejších možnostiach – strojoch času a warpovom pohone.

24. nov 2010 o 16:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Spisovateľ Jules Verne a jeho čitatelia snívali o svete, kde by dômyselná ponorka Nautilus objavovala zázračný podmorský svet a nepozorovane by sa presúvala svetovými moriami. Žasli nad príhodami hrdinov románu Cesta na Mesiac, ktorých autor vystrelil pomocou obrovského dela Columbiada.

Generácie neskôr zase vyrástli na svetoch Hviezdnych vojen a Star Treku, na zlosť fyzikov sa pre nich stalo bežným cestovanie rýchlosťami vyššími ako rýchlosť svetla. Teleporty a hologramy boli súčasťou bežnej výbavy hviezdnych lodí, ktoré objavovali tajomný vesmír.

Rasy proti sebe bojovali a skrývali sa, používali fotónové torpéda a fázery, štíty i technológie umožňujúce znevideľniť sa.

Mobily a hologramy

Lenže dobrá sci-fi si úplne nevymýšľa. Len pustí fantáziu tam, kde jestvuje reálny základ a vede následne umožní dobehnúť predstavy jej autorov. Mnohé vynálezy a technológie z dávnej vedeckej fantastiky tak dnes bežne používame. A ďalšie sú aspoň teoreticky možné.

Najbežnejším takýmto zariadením, ktoré sa ešte pred pár desiatkami rokov objavovalo len na filmovom plátne, je mobilný telefón.

V Star Treku používala posádka vesmírnej lode komunikátor, my dnes máme malé škatuľky, ktoré sa dokážu nielen spojiť s takmer ktorýmkoľvek človekom kdekoľvek na planéte, ale aj fotografovať, nakrúcať videá či povedať vám, kde presne sa práve nachádzate.

Google zase dokáže za vás preložiť text, viaceré firmy vyvíjajú technológie, ktoré umožňujú prekladať hovorené slovo.

Keď Dr. Leonard McCoy vytiahol tricoder na určenie diagnózy, lekári mu zrejme závideli.

Nedávno však tím z Yalovej univerzity ohlásil, že vytvoril zariadenie, ktoré z pár kvapiek krvi dokáže v priebehu dvadsiatich minút určiť ochorenie. Aj keď zatiaľ nie akékoľvek.

Trojrozmerný obraz

Oveľa fantastickejšie sú však správy o plášťoch neviditeľnosti či hologramoch. Len nedávno dorazili na trh televízory umožňujúce zažiť obraz v troch rozmeroch a už sa hovorí o hologramoch. Podobne ako Leia z Hviezdnych vojen sa tak pred vami môže objaviť vaša manželka či šéf.

Tím Nassera Peyghambariana z Arizonskej univerzity totiž vytvoril zariadenie, ktoré dokáže obraz obnovovať každé dve sekundy.

Vedci však hovoria o ďalších krokoch, ktoré urobia prenos oveľa plynulejším. Armádne „stealth“ technológie sú tiež známe už veľa rokov. Dosiaľ sa však sústreďovali najmä na to, aby napríklad stíhačky zmizli z radarov.

Potterov plášť neviditeľnosti však nemusí byť nezmyslom - stačí totiž „len“ správne ohnúť svetelný lúč. Nové supermoderné materiály by tak naoko zobrazovali to, čo sa nachádza za ukrytým objektom. Na tejto technológii už pracujú viaceré vedecké tímy, ktoré financujú najmä armády.

Stroj času a warp

Ďalšie prevratné technológie sú podľa denníka Daily Telegraph aspoň možné. Medzi nimi je aj cestovanie rýchlosťami vyššími, než je rýchlosť svetla.

Warpový pohon sa objavil v seriáli Star Trek, o jeho teoretickej možnosti však píše aj americký vedec Gerald Cleaver z Baylorovej univerzity.

V odbornom magazíne Journal of the British Interplanetary Society navrhol spôsob, ktorý by s použitím tajomnej tmavej energie umožňoval prekonať einsteinovské obmedzenie bez toho, aby sa porušovali zákony fyziky.

Teoreticky by „stačilo“ zmrštiť priestoročas pred vesmírnou loďou a za ňou ho zase roztiahnuť. Kozmické plavidlo by tak akoby poskočilo.

Práve o možnosti cestovať v čase špekuluje aj izraelský teoretický fyzik Amos Ori. Podľa štúdie v prestížnom magazíne Physical Review by vďaka gravitačnému pôsobeniu bolo možné ohnúť priestoročas tak, že by vznikla akási časová slučka, ktorá by sa správala ako stroj času. Cestovatelia by sa tak mohli vrátiť do minulosti.