Rýchle športiaky z Need for Speed: Hot Pursuit

24. nov 2010 o 10:00 Ján Kordoš

V Electronic Arts si povedali, že využijú to najlepšie, čo majú a prenechali tvorbu Hot Pursuit vývojárskemu tímu Criterion, ktorý je zodpovedný za deštrukčnú sériu Burnout. Tá doposiaľ nenašla premožiteľa, nech sa napríklad i Split / Second: Velocity či Blur snažilo ako len chcelo. V Need for Speed: Hot Pursuit nás čakajú naháňačky s policajtmi (za volantom unikajúceho i naháňajúceho), prepracovaný multiplayer s komunitnými zložkami (Autolog), niekoľko desiatok drahých superšportiakov a príjemné technické spracovanie. Arkádová zábava plná adrenalínu.

video //www.sme.sk/vp/18287/

Zdroj:Fileshack