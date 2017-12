Treyarch posunul sériu Call of Duty ďalej ako jej tvorcovia z Infinity Ward

23. nov 2010 o 22:15 Ján Kordoš

Po potrebnej reštrukturalizácii Infinity Ward z dôvodu odchodu dôležitých členov bolo predanie série inému tímu dobrým krokom. Dosvedčuje to aj predajnosť, vďaka ktorej Activision zinkasoval za prvý týždeň predaja viac než 650 miliónov amerických dolárov, čím bol prekonaný ďalší rekord predajnosti za 5 pracovných dní. Black Ops posunulo Call of Duty do obdobia Studenej vojny a prejavilo sa to aj na predajnosti.

Práve o ňu sa opiera CEO Vivendi, Jean-Bernard Levy a zároveň dodal, že tentoraz sú vývojárske sily rozvrhnuté medzi Treyarch, Sledgehammer Games (mali by sa postarať o ďalší diel Call of Duty, ktorý bude neoficiálne situovaný do prostredia vesmírnych mariňákov) a zabúdať nesmieme ani na Infinity Ward. Sila značky Call of Duty sa nezaprie aj napriek kritike opakujúcich sa herných prvkov, ktoré sériu viditeľne nikam neposúvajú. Hráči jednoducho zmeny ani príliš nechcú a uspokoja sa aj s nastavovanou kašou.

