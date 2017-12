Baktérie dokázali vyriešiť sudoku

Japonskí študenti naprogramovali baktérie E.coli tak, aby dokázali riešiť sudoku.

24. nov 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Stáva sa vám niekedy, že sa zaseknete pri riešení sudoku? Váš problém môžu teraz vyriešiť mikróby. Tím študentov z Tokijskej univerzity naprogramoval na súťaži organizovanej americkým MIT baktérie E.coli tak, aby dokázali vyriešiť túto číselnú hru.

„Sudoku má jednoduché pravidlá. Preto sa nám zdalo, že by ho mohla vyriešiť baktéria,“ povedal pre New Scientist Rjo Taniuči, šéf tímu. Japonci začali so šestnásťpolíčkovým hlavolamom.

Do políčok umiestnili mierne odlišné baktérie, do ktorých vložili možnosť zafarbiť sa do jednej zo štyroch farieb. Farba zodpovedala číselnej hodnote. Niektorým z organizmov však, podobne ako v prípade vyriešených políčok, určili farbu vopred.

Potom tím využil vírusy, ktoré prenášali medzi jednotlivými kolóniami genetické informácie. Takto vopred „nezafarbené“ baktérie farbu nadobudli, pričom platili štandardné pravidlá pri riešení sudoku.

Výsledkom bolo riešenie. Podľa Taniučiho sa rovnaký postup dá zopakovať aj pri štandardnom, 81­políčkovom sudoku.