Začala sa vojna o hlavnú stránku webu

Google aj Facebook v snahe prilákať ľudí spúšťajú služby, ktoré ich stavajú do priameho súboja.

24. nov 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

Erich Schmidt a Mark Zuckerberg (na obrázku) vedú Facebook a Google do čoraz ostrejšieho súboja.(Zdroj: SITA/AP)

Najväčšia sociálna sieť a najväčší vyhľadávač rozpútali bitku o to, kto ovládne ďalšie desaťročie na webe.

BRATISLAVA. Keď koncom októbra opúšťal inžinier Lars Rasmussen svoju kanceláriu v Googli, zdalo by sa, že bude len ďalším z dlhého radu dôležitých ľudí, ktorí sa sťahujú do budovy Facebooku v Palo Alto. Veď takmer každý desiaty z 1700 zamestnancov Facebooku pracoval pôvodne pre Google.

No odchod Rasmussena, špecialistu na sociálne siete, sa stal symbolickým zlomom vo vzťahu medzi dvomi najväčšími stránkami na internete.

Médiá ho začali nazývať vojnou. Ide v nej o to, kto sa stane takzvanou základnou stránkou - prvým a posledným webom, ktorý ľudia na sieti otvoria, keď zapínajú a vypínajú svoj počítač.

Ešte stále si túto pozíciu drží Google. Podľa údajov služby Alexa navštívi stránku google.com približne 43 percent zo všetkých ľudí na internete. Dosah Facebooku je pod hranicou 40 percent. No Facebook v uplynulých dvoch rokoch rástol takým tempom, že sa z neho stal nebezpečný vyzývateľ, ktorý by si už na budúci rok mohol nasadiť kráľovskú korunu.

Nové zbrane

Facebook aj Google v snahe prilákať a udržať ľudí neustále rozširujú svoje pôsobenie do nových oblastí.

Návštevníci internetu to vidia v podobe nových služieb, nástrojov a zlepšení. Ako prví ich väčšinou dostanú Američania a po čase prichádzajú aj do Európy.

V posledných mesiacoch sa napríklad Facebook spojil s Microsoftom, aby spoločne začali využívať dáta zo sociálnej siete pre výsledky vyhľadávania. No vyhľadávanie je pre Google ako Coca-Cola pre The Coca-Cola Company.

A preto neváhal s odpoveďou a oznámil, že v najbližších mesiacoch rozšíri svoje služby o „sociálnu vrstvu", čo má priniesť skúsenosť známu zo sociálnych sietí. Zatiaľ sa nevie, ako si to predstavuje, no doterajšie projekty Google so sociálnym rozmerom, napríklad Wave alebo Google Buzz, neboli úspešné.

Facebook sa nedávno votrel i do ďalšieho biznisu, v ktorom už Google dosahuje úspechy - do on­line dokumentov. Aj v tomto prípade si za partnera vybral Microsoft.

Ďalším príkladom razancie Facebooku môžu byť reči, podľa ktorých vznikne čosi ako Facebook Phone. Ten by bol priamym konkurentom telefónu s úspešným operačným systémom Android od Googlu.

„Facebook začal ako sociálna sieť, ale teraz sa z neho stáva plnohodnotný osobný operačný systém, ktorý spája človeka s priateľmi a zážitkami, kde ste vy stredom toho všetkého," napísal šéf agentúry FutureWorks PR Brian Solis.

Prvý veľký krok

V takýchto časoch sú pre firmy kľúčoví ľudia, ktorí majú skúsenosti a informácie o súperovi. Inžinier Rasmussen dostal do Facebooku ponuku od najväčšieho šéfa Marka Zuckerberga.

V Googli stál Rasmusen za vývojom nových webových produktov. Viedol napríklad projekt známych on­line máp alebo komunikačného systému Wave, ktorý Google nedávno zatvoril ako definitívne neúspešný.

„Zdá sa mi, že Facebook je spoločnosťou, aká vznikne raz za desaťročie, povedal Rasmussen pre Sydney Morning Herald. „Už zmenili svet a zdá sa mi, že sa tam dá urobiť ešte oveľa viac," dodal.

Oveľa viac

Rasmussenovým „oveľa viac" môže byť napríklad dva týždne staré vyhlásenie Marka Zuckerberga o revolúcii v spôsobe, akým ľudia na sieti komunikujú.

Mimochodom, s veľmi podobným pátosom uvádzal pred časom Google svoj už neexistujúci Wave. Facebook hovorí, že zmení svoj systém tak, aby jeho používatelia dostali všetky druhy správ - e­maily, esemesky i chat na jednom mieste.

Okrem iného to znamená, že Facebook každému profilu priradí vlastnú e­mailovú adresu s koncovkou „facebook.com" a stane sa tak novým konkurentom pre e­mailové služby Microsoftu, Yahoo aj Googlu. Sociálna sieť je dosť veľká na to, aby na trhu e­mailov naštartovala veľké zmeny.

Posielanie správ na Facebooku v súčasnosti aktívne využíva približne 350 miliónov ľudí. Ak by si aktivovali aj e­mailové schránky, Facebook by sa po Hotmaile, ktorý má približne 361 miliónov aktívnych účtov, stal druhým najväčším poskytovateľom e­mailových služieb. Email od Yahoo využíva približne 273 miliónov ľudí a Gmail od Googlu približne 193 miliónov užívateľov.

To, či sa Facebooku podarí získať ľudí od Googlu, ukážu nasledujúce mesiace, keď bude systém pomaly nabiehať pre všetky kontá na Facebooku. No vojna o najdôležitejšiu stránku sa pravdepodobne potiahne ešte dlhšie.

„Facebook sa snaží zmeniť systém, akým používame internet. Vyhľadávače boli dlho považované za základný kameň webu. Dokáže to Facebook zmeniť vytvorením „databázy ľudstva"? pýtajú sa v reakcii na prebiehajúcu vojnu The New York Times.

Súboj by sa podľa Timesov dal vnímať ako súboj filozofií. Vyhrať môže buď matematický model Google, alebo sieťový model Facebook.