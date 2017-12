Krajania pripravujú spustenie internetového rádia v USA

20. nov 2010 o 19:57 SITA

BRATISLAVA. Na pôvodnú slovenskú a českú tvorbu zastupujúcu každý žáner a éru bude zameraná hudobná dramaturgia internetového rádia, ktoré od januára budúceho roka spúšťa v Spojených štátoch nezisková organizácia RádioSlovakiaUSA (RSU).

Tá sa prostredníctvom internetového rozhlasového vysielania bude snažiť o udržiavanie našej kultúry za hranicami. Krajania dostanú informácie o činnosti krajanských spolkov a organizácií v Spojených štátoch a Kanade, ale aj o aktuálnom dianí v politickej, ekonomickej a kultúrnej sfére na Slovensku, v Čechách a v Severnej Amerike.

Dôvodom vzniku rádia je to, že v Spojených štátoch amerických žije vyše dvoch miliónov Slovákov a Čechov, no chýba im zastrešujúca organizácia, ktorá by túto komunitu zjednotila a bola zdrojom informácií o jej aktivitách.

Okrem spravodajských relácií má rádio ambíciu ponúkať aj rôzne zábavné, športové, náboženské a vzdelávacie programy pre všetky vekové kategórie. Rádio od začiatku ponúka priestor nielen začínajúcim hudobníkom, ale aj talentovaným amatérom hľadajúcim možnosť sebarealizácie v médiách na postoch redaktorov, reportérov alebo moderátorov.

Iniciátori projektu sa stretli so záujmom krajanov, ktorí ponúkli svoju pomoc pri výstavbe rozhlasového štúdia, poskytnutím finančných dotácií či darovaním rôznych hudobných nosičov slovenských a českých interpretov zo súkromných zbierok.

RádioSlovakiaUSA bude k dispozícií prostredníctvom internetovej stránky www.radioslovakiausa.org, mobilných telefónov a Smartphone aplikácií.