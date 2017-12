Podľa OECD bude IT sektor rásť aj v nasledujúcom roku

IT sektor by mal v tomto roku celosvetovo vzrásť o 3 až 4 %, keď v minulom roku oslabil o 6 %. V pondelok o tom vo svojej správe informovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

23. nov 2010 o 15:04 SITA

Výraznejšie investície do informačných technológií v krajinách združených v OECD však nemožno v najbližších mesiacoch očakávať. Pre rok 2011 organizácia síce predpovedá IT priemyslu rast na úrovni 4 %, no návrat k predkrízovým hodnotám je nepravdepodobný. Slabý rast na rozvinutých trhoch pomáhajú kompenzovať rozvíjajúce sa krajiny ako Čína, kde vzrástla spotreba v telekomunikačnom odvetví vplyvom nástupu mobilných služieb tretej generácie. Význam Číny ako producenta IT technológií sa taktiež posilňoval, keď jej export za rok 2008 len mierne zaostával za celkovým vývozom USA, Európskej únie a Japonska.

Počas krízy firmy škrtali predovšetkým náklady na IT, v súčasnosti však investície opäť narastajú. V roku 2009 sa v rámci IT priemyslu darilo najlepšie sektoru s videohrami, ktorý od roku 2005 celosvetovo takmer zdvojnásobil tržby na 50 mld. USD. Naopak, už tradične sa nedarilo hudobnému a filmovému priemyslu, ktorý stále nenašiel vhodný spôsob generovania zisku prostredníctvom internetu. Správa organizácie taktiež potvrdila trend firiem presúvať výrobu do lacnejších členských krajín OECD a ázijských ekonomík.

