Klasické tabule a kriedy nahrádzajú v škole magnetické perá

Klasické tabule a kriedy v triedach v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej postupne miznú. Nahrádzajú ich interaktívne tabule, z ktorých sú nadšené nielen deti, ale aj učitelia.

20. nov 2010 o 13:00 Stela Krausová





REVÚCA. Šesť interaktívnych tabúľ dostala škola v prvý novembrový týždeň. Sú napojené na notebooky, systém je vybavený aj ovládacím zariadením. Vďaka nemu žiaci nemusia testy ručne vypĺňať, ale stačí len stláčať správne odpovede na otázky napísané na interaktívnej tabuli.

Nadšené sú deti aj učitelia

Zástupkyňa riaditeľa školy Monika Galovičová hovorí, že zo šiestich učební klasické tabule a kriedy už zmizli. "Teraz už len aby nevypadla elektrina," smeje sa zástupkyňa.



Jej kolegyňa Katarína Kováčová si nové tabule pochvaľuje tiež: "Vôbec nám nie je ľúto za starými tabuľami a kriedami, z ktorých sa len prášilo a zle sa dýchalo. Keď nové tabule prvýkrát uvideli deti, takmer im to vyrazilo dych. Ja tam s nimi napríklad riešim príklady a môžem povedať, že ich na interaktívnej tabuli vyriešime aj o polovicu viac, než na starej tabuli."

Na magnetické pero si musia zvyknúť

Interaktívna tabuľa je umiestnená na stene, podobne ako kedysi klasická tabuľa. Je napojená na notebook, ktorý ovláda učiteľ. Ak je potrebné niečo na tabuľu písať alebo kresliť či inak vyznačiť, žiaci majú k dispozícii namiesto kriedy magnetické pero. Aj tretiačka Tamarka si ho včera prvýkrát vyskúšala. "Dobre sa s tým píše, aj keď som to predtým neskúšala. Je to síce trochu čudné, ale asi si len treba zvyknúť, že nepíšem kriedou, ale perom," zverila sa s pocitmi žiačka.

Napojené aj na internet

Nové tabule sa hodia aj na prezentácie, pripojené sú na internet, takže keď je potrebné niečo na ňom vyhľadať, učiteľ to vie urobiť okamžite. "Dajú sa sťahovať súbory z internetu, púšťať cez to hudbu, na zemepise môžu žiaci písať na tabuli priamo do mapy alebo do iných obrázkov. Magnetické pero vlastne slúži ako myška k počítaču," hovorí M. Galovičová.



Zástupkyňa riaditeľa dodáva, že interaktívne tabule a možnosť s nimi pracovať sa u žiakov javí ako väčšia motivácia a moderné vyučovanie zvyšuje aj jeho efektivitu. "Deti majú v súčasnosti už toľko podnetov, že učiteľ si už len s mapou a klasickou tabuľou nevystačí. Ideálne by bolo, keby sme mali také tabule vo všetkých učebniach, ale tých je až 29."



Škola má momentálne 386 detí.