Testovali sme tichú myš, ktorá nekliká

Ak hovoríme o niekom, že je tichý ako myška, určite nemáme na mysli tú počítačovú. Jej tlačidlá klikajú, koliesko vrčí a ak začne koncertovať celá kancelária či internetová kaviareň, je to niekedy na nervy. Čo tak skúsiť to inak?

19. nov 2010 o 22:55 Milan Gigel

Je cvakanie tlačidiel dôležité? V dnešnej dobe určite nie. Sme natoľko skúsení v používaní myši a počítačov, že sa zaobídeme bez zvukovej signalizácie. V ére touchpadov a dotykových mobilov obzvlášť. Nexus preto prichádza na trh s myškou, ktorá sľubuje tichý chod. Volá sa SM-7000 Silent Mouse a my sme skúšali, čo od nej možno očakávať.

K notebooku aj na stôl

Oblé telo s vysokým chrbtom a ergonomickými líniami kopírujúcimi krivky ruky. Je zrejmé, že výrobca sa nepúšťa do žiadnych experimentov a vyberá tvar, ktorý sa osvedčil nielen pri myšiach pre mobilné zariadenia, ale aj pre stolové počítače. Myška so svojou 10-centimetrovou dĺžkou padne pohodlne do ruky a vďaka jej širokej zadnej časti sa ruka na nej necíti stiesnene.

Matná povrchová úprava plastu je príjemná na dotyk a jej protisklzový povrch bude príjemnou oporou pre letné horúce mesiace. Spokojní však nebudú ľaváci, pretože symetria a ergonómia akosi nejdú dohromady a Nexus ponúka iba verziu tvarovanú pre pravákov.

Citlivá a presná

Silikónové sklznice majú na nábytkovom lamine pracovného stola ostrý, hlučný chod a tak je podložka s textilným povrchom vítaným doplnkom pre jej utlmenie. Osvedčila sa nám tradičná bavlnená tkanina, ale aj prepracovanejší povrch herných podložiek s teflónom.

Pri 112 gramovej hmotnosti má myš kus zotrvačnosti, ktorý znižuje únavu pri dynamickom používaní. Vybratím jednej z dvojice batérií vo formáte AA klesá hmotnosť na 86 gramov a tak sa svojim správaním podobá klasickým káblikovým myšiam, ktoré stále majú svojich fanúšikov. Keďže iba dlhodobé používanie odhalí, aká je skutočná výdrž batérií a či ide o rozumný krok ukáže iba čas.

Červená LEDka a optický snímač s citlivosťou 1000/1600 DPI dnes už nie sú na vrchole technologického rebríčka, v dobe keď jedni odišli k modrej, a iní zasa k laseru. I tu však vidno inováciu vo forme plastového svetlovodu, ktorý prenáša intenzívny osvit tesne nad povrch snímaný čipom. S citlivosťou, ktorá sa prepína mechanickým tlačidlom na chrbte myši sme boli spokojní. Vystačí aj na citlivú prácu s grafikou.

Šetrenie bez vypínania

Myš je vybavená úspornou automatikou, ktorá sa snaží šetriť batérie bez toho, aby sa používateľ musel starať o vypínanie. Telo myši sa preberie zo spánku v momente, keď je bezdrôtový USB inicializovaný napájaním. Akonáhle sa stratí z 8 metrového dosahu, alebo stratí napájanie, myš zaspí.

Uspáva sa aj pri dlhodobej nečinnosti a rýchlosť jej prebúdzania sa rôzni. Kým niekedy zareaguje po jednej sekunde, inokedy prichádza 5 sekúnd neistoty spojenej s obavami, či neprestala pracovať. Je to ako v ére prvých bluetooth myšiek, ktoré mali čo robiť aby ušetrili energiu. Zdá sa však, že sme našli tú najvhodnejšiu taktiku na prebúdzanie. Klik do prázdna. Operačný systém ho neinterpretuje a tak nehrozí spustenie neželanej operácie.

Ak už hovoríme o tom, že ide o bezdrôtový systém, poteší skutočnosť že ide o digitálne 2,4 GHz spojenie s miniatúrnym USB modulom, ktorý môže zostať nepretržite zasunutý v USB portu notebooku aj napriek tomu, že na rube myšky je miesto na jeho parkovanie. Operačný systém nevyžaduje žiadny ovládač, podrobnejšie skúmanie však odhaľuje, že prijímač zvládne obslúžiť nielen myš, ale aj niektorú z klávesníc, ktoré možno v budúcnosti výrobca predstaví.

Tichá. Priam návykovo

Nexus sa netají tým, že za tichosťou tejto myšky sa skrýva technológia, ktorú má patentovaný niektorý zo svetových výrobcov mikrospínačov. Bez toho, aby sa vytratila mechanická spätná väzba pri klikaní, každé zatlačenie je tichučké, bez dôverne známeho prenikavého kliknutia.

Už prvé momenty používania začínajú kdesi hlboko v hlave vytvárať nový návyk na ticho, a ak človek po noci opäť sadá k počítaču, akosi cíti že sa niečo zmenilo. Myš, ktorej klikanie doteraz selektívne mozog ignoroval, už naďalej nemusí maskovať. Je to ako prejsť z hlučného starého stroja v dielni na novší, tichší a efektívnejší. Vzniká návyk. Zaručene príjemný.

SM-7000 Silent Mouse Rozhranie: USB 1.1

Snímač: optický LED

Rozlíšenie: 1000/1600 DPI

Komunikácia: bezdrôtová 2,4 GHz

Napájanie: 2 x AA

Nano prijímač

Dostupnosť: Nexustek.sk, 23,62 €

Tlačidlá reagujú pružne, stredové koliesko s krokovou spätnou väzbou tiež, iba používanie kolieska v úlohe stredového tlačidla nie je najpohodlnejšie. Aj keď pri rolovaní kĺže hladko, pri zatláčaní kladie väčší odpor, ako by malo. Vo všetkej tichosti, avšak predsa.

Nexus SM-7000 Silent Mouse je myška, ktorá ukazuje smer, akým by sa mali pustiť všetci výrobcovia myší. Je pohodlná, tichá a vnáša do práce za počítačom pokoj, ktorý nie je rušený selektívnym ignorovaním klikania, ktoré nik z nás už nepotrebuje. Výrobca si dal na tomto produkte záležať, i keď akosi zabudol na to, že ľaváci by mali radi myšku, ktorá pracuje v tichosti. Nová skúsenosť je príjemná a priam návyková. Odporúčame.