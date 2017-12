Google dokumenty možno upravovať v mobile

Používatelia smartfónov so systémom Android a iOS budú môcť upravovať svoje dokumenty, ktoré majú uložené v internetovej kancelárii Google Docs. Umožní im to nové rozhranie s názvom Docs on the Go.

19. nov 2010 o 10:50 Milan Gigel

Kedy bude možnosť úpravy dostupná pre iné platformy firma neoznámila. Tie zatiaľ budú musieť zostať iba pri prehliadaní a tlači hotových dokumentov.