Activision odkopol Bizzare Creations

18. nov 2010 o 22:55 Ján Kordoš

Celkovo dvesto zamestnancov sa tak začalo obávať o svoje miesto. Bizzare Creations sa stali známymi pretekárskou sériou Project Gotham Racing, príliš neuspeli so strieľačkou The Club a neskôr ich odkúpil Activision, aby sa herný gigant presadil práve na poli pretekárskych hier, ktorému dominovala konkurencia. Nepodarilo sa, nedávno vydaný titul Blur predajne prepadol a po kvalitatívnej stránke to tiež nebol žiadny zázrak.

Našťastie Activision ponúkol vývojársky tím ostatným vydavateľom k predaju a podľa neoficiálnych informácií sa prihlásilo už niekoľko záujemcov. Vyzerá to tak, že Bizzare Creations bude zachránené, avšak ide o jasný signál Activisionu, ako plánuje zaobchádzať so svojimi zamestnancami.

