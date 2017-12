Ako volajú e-mailový "zavináč" vo svete?

Voláme ho zavináč a už vôbec nerozmýšľame nad tým, či dostal svoj názov podľa kyslej rybičky, či zavinutého pečiva. Vo svete mu však dávajú rôzne iné mená - slimák, chobot, pes, myška, či malé opičie vajce. Čím ešte dokáže prekvapiť?

18. nov 2010 o 17:25 (čtk,mg,mag)

Malý, nenápadný akoby náhodne načmáraný symbol "zavináča", ktorý sa stará o posielanie e-mailov, je v preklade zo svetových jazykov omnoho pestrejší. Vo Švédsku je to sloní chobot, v Srbsku opica a v Holandsku trocha delikátna časť opičieho tela. V Kórei je známy ako slimák a na Taiwane ako myška.

V každom jazyku tento symbol prešiel dlhú cestu od okamihu, kedy ho duchovný otec e-mailu Ray Tomlinson v počítačovom roku 1971 vytrhol z neznáma. V tej dobe ho takmer výhradne používali obchodníci a účtovníci. Jeho používanie dalo anglicky hovoriacim ľuďom nový zmysel, keď posunulo jeho definíciu od sadzby či množstva k umiesteniu.

Toto spojenie sa však v iných jazykoch stratilo a ďalšie sa rýchlo s odkazom na viditeľnú podobu s jedlom, zvieratami a časťami tela objavili. Mnohé názvy vyplývajú z jeho tvaru.

"Je to trochu ako psychologický Rorschachov test so škvrnami, ktoré nám majú čosi pripomínať. Ľudia rôznych kultúr v znaku @ však vidia najrôznejšie veci," povedala Karen Steffenová-Chungová, mimoriadna profesorka lingvistiky, angličtiny a fonetiky na univerzite v Tajpeji.

Tento symbol znamená v Izraeli štrúdľu, v Čechách i na Slovensku podľa zabalených a naložených filiet sleďov "zavináč". V ruštine je to pes "sobaka", v nórčine kučeravá alfa a v švédčine ide niekedy o škoricový závitok, podľa tradičného škoricového osieho hniezda "kanelbulle". Švédsko sa ale asi nevie rozhodnúť a na dlhom zozname prezývok figurujú slonie choboty, slonie uši, opičie chvostíky, mačacia stopa, mačací chvostík alebo praclíky.

Karen Steffenovú-Chungovú problematika tak zaujala, že kontaktovala e-mailom (ako inak) svojich kolegov lingvistov z celého sveta. Okrem iného objavila množstvo termínov v srbčine. Jedným z nich je slovo "majmun". Znamená opicu a zdá sa, že bolo vypožičané z turečtiny. Je použité taktiež v spojeniach "majmunski rep" (opičí chvost) alebo "majmunsko-a" (opičie a). Srbčina tiež pre symbol, ktorému nikto nemôže utiecť, vymyslela názov "ludo-a" (bláznivé áčko).

Niektoré štáty majú pre zavináč "oficiálny" termín. Švédsky jazykový ústav ho považuje za "snabel-a" (chobotie a), čo znamená skôr áčko s chobotom. Inde vrátane Fínska, Juhoafrickej republiky a Indie zvíťazila angličtina.

V Holandsku má taktiež anglické "at" (čo znamená zavináč) prevahu, ale "apeklootje" (malé opičie vajce - semenník) kedysi hralo svoju úlohy pri rýchlej ceste znaku na výslnie. Vládna agentúra zodpovedná za propagáciu informačných technológií na Srí Lanke nemá pre tento znak v sinhálčine žiadne špecifické slovo, preto o ňom hovoria ako o "at symbole".

Japončina, ktorá je známa charakteristickou miestnou výslovnosťou vypožičaných slov z iných jazykov, obyčajne používa "atto maaku", čo znamená anglické "at". Naopak v Grécku premenili čmáranicu na "kačičku" a v Maďarsku na "červíka".

Arabskí hovorcovia niekedy prekladajú anglické "at" ako "fí" s rovnakým významom, zatiaľ čo ostatní namiesto symbolu zavináča pri výmene e-mailových adries počujú "ear" (po anglicky ucho).

Na Taiwane, kde žije Karen Steffenová-Chungová, sa používa výraz "myška", ktorá je omnoho živšia než kórejský slimák. Španielčina preferuje slovo "arroba", čo je aj jednotka váhy, ako keby sa mohlo slovko "at" v Španielsku premeniť na motané pečivo "ensaimada" z Majorky.

Tomlinson na svetové "zavináče" nemyslel, keď prišiel na svoj e-mailový protokol s využitím skoro zabudnutého tlačidla na diaľkopise Model 33 Teletype pre sieť ARPANET. Tá bola jednou zo sietí, ktoré sa stali globálnym internetom.

Bol to Tomlinson, kto rozhodol o pripojení znaku zavináča a mena hostiteľa k užívateľovej prihlasovacej identite. Nielenže to malo význam ako predložka, ale bolo nepravdepodobné, že by mohol byť zamenený s inou časťou používateľovej e-mailovej adresy.

Práve nejasná podoba znaku sa podľa neho odrazila v predstavivosti iných jazykov.

Šesťdesiatdeväť ročný tichý Tomlinson stále pracuje ako programátor na projektoch, ktoré ale nesúvisia s e-mailom.