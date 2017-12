Electronic Arts predstavilo Shift 2 Unleashed

16. nov 2010 o 17:00 Ján Kordoš

V EA sa preto rozhodli tieto preteky od série Need for Speed odtrhnúť a pokračovanie nazvané Shift 2 Unleashed, ktoré sa na trhu objaví v priebehu budúceho roku (odhadovať to môžeme na jeseň) už nebude obsahovať v názve - aspoň zatiaľ - značku Need for Speed. Shift 2 Unleashed sa sústredí skôr na reálnejšiu jazdu, pričom dôraz je kladený na zachytenie adrenalínovej jazdy a autentických pocitov pretekárov, ktorí súperia s ostatnými jazdcami. Brutalitu a surovosť samotného diania v preteku vyzdvihuje nový kamerový systém priamo z helmy pretekára a taktiež reálne poškodenie vozdiel a tentoraz dôjde k dynamickým zmenám i na samotnej trati.

Preteky Shift 2 Unleashed prídu na úplne novom renderovacom engine, ktorý oslní prepracovanou grafikou, ponúkne autentickú nočnú jazdu (žeby sme konečne skutočne nič nevideli?), prepracované sociálne prvky, multiplayer... jednoducho klasika. Len v novom kabáte a so zameraním sa na pocity jazdca pri jazde. Slightly Mad Studios už raz potvrdili, že nerozprávajú len tak do vetra, takže im nemáme dôvod neveriť. A netešiť sa. Aj vďaka prvému teaseru.

Zdroj: PR,YouTube