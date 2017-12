Podľa vyše 2 tretín pracovníkov by sa IT pravidlá ich spoločností mali zmeniť

Viac ako dve tretiny pracovníkov je presvedčených, že IT pravidlá ich spoločnosti by sa mohli zlepšiť a 41 % sa priznalo k porušovaniu týchto pravidiel z osobných aj pracovných dôvodov. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú pre spoločnosť Cisco realizovala

20. nov 2010 o 14:10 TASR

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – Stock.XCHNG)

Písmo: A - | A + 0 0 spoločnosť InsightExpress z USA na vzorke 2600 pracovníkov a IT manažérov z 13 krajín. Správa ukázala na konflikt medzi IT politikou spoločností a zvykmi zamestnancov, ktorí sú čoraz viac mobilní a pri práci využívajú rôzne zariadenia a sociálne médiá. Podľa štúdie si zároveň tri pätiny pracovníkov myslia, že pre výkon svojej práce nepotrebujú byť v kancelárii. Ich túžba po mobilite je taká silná, že rovnaké množstvo pracovníkov by sa radšej rozhodlo pre nižšie platené zamestnanie, ktoré však umožňuje prístup k informáciám aj mimo kancelárie. Štúdia taktiež poukázala na to, že aj keď väčšina spoločností (82 %) má definované isté IT pravidlá, približne 24 % zamestnancov o nich vôbec nevie. Vyše tretina pracovníkov vo firmách s existujúcimi IT pravidlami zároveň uviedla, že im IT oddelenie neposkytlo vysvetlenie, načo tieto pravidlá slúžia. Až 64 % z pracovníkov vedomých si existencie IT pravidiel si myslí, že by mali byť aktualizované pre zohľadnenie reálnych biznis potrieb. Približne 41 % zo zamestnancov, ktorí sa priznali k porušovaniu IT pravidiel, uviedlo, že tak činia preto, lebo pre výkon svojej práce potrebujú zakázané aplikácie. Každý piaty pracovník zdôvodnil porušovanie IT pravidiel predpokladom nedostatočnej alebo žiadnej kontroly zo strany zamestnávateľa. TASR informovala spoločnosť Cisco Slovensko.