Záujem o obchodovanie cez mobilné technológie stúpa

Systém internetového obchodovania prostredníctvom mobilnej technológie (mobile commerce) si napriek obavám zákazníkov o bezpečnosť získava čoraz väčšiu popularitu.

12. nov 2010 o 14:04 SITA

BRATISLAVA.

Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti KPMG, v porovnaní s obdobím spred 18 mesiacov celosvetový podiel respondentov, ktorí používali svoj mobilný prístroj na bankové transakcie, sa takmer zdvojnásobil, pričom stúpol z 19 na 46 %.

Podiel respondentov, ktorí ho využívali na nákup tovarov a služieb, sa zvýšil z 10 na 28 %. Lídrami tohto prudkého nárastu sú najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky sveta. V Číne 77 % respondentov používa svoje mobily na bankovníctvo a 44 % na maloobchodné transakcie, pričom v Indii 38 % respondentov používa mobilné telefóny na nákupy a 43 % na finančný biznis.

Napriek rastúcej informovanosti o mobile commerce sa zákazníci stále obávajú, že vystavujú riziku svoje súkromie. Viac ako 90 % respondentov v Južnej Kórei, Francúzsku, Južnej Afrike, na Slovensku, v Rumunsku, Brazílii a Rusku, ako aj v Indii a Číne, uviedlo, že sa obávajú o súkromie a bezpečnosť na internete, pričom v mnohých prípadoch sú ich obavy väčšie ako pred 18 mesiacmi.

Respondenti v Českej republike a Holandsku sú v tejto otázke najpokojnejší, ale aj tu viac ako sedem z 10 respondentov uviedlo, že je to dôvod na obavy.

Správa KPMG pokrýva 22 krajín vrátane Slovenska a vychádza zo skúmania každodenného používania mobilnej a počítačovej technológie u viac ako 5 600 ľudí. V celosvetovom prieskume 43 % respondentov uviedlo, že sú teraz ochotní platiť za prístup k často používanému online obsahu.

V krajinách Ázie a Tichomoria toto číslo vzrástlo na 59 %, pričom Čína a India sú jasní globálni lídri so 63 resp. 65 percentami. Najmenej ochotní platiť sú zákazníci v Holandsku, len 6 %, za ktorým nasleduje Írsko s 12 % a Kanada s 15 %.

Najobľúbenejším druhom obsahu, za ktorý by ľudia platili, je video, ktoré zvolilo 56 % respondentov, a hudba, za ktorú by bolo ochotných platiť 53 % ľudí. Platená hudba je osobitne obľúbená medzi mladými ľuďmi, pričom 61 % ľudí vo veku 16-24 rokov hovorí, že by boli ochotní platiť.

Prieskum tiež naznačuje, že zákazníci sú ochotnejší akceptovať reklamu, aj keď tu existuje jasný rozdiel medzi reklamou v počítači a na mobilnom zariadení. Pre 56 % sú v poriadku reklamy v ich počítačoch, ale len 42 % by ich akceptovalo vo svojich mobilných zariadeniach.

Väčšina by tiež radšej videla reklamy prispôsobené ich konkrétnym záujmom a aktivitám, pričom takmer šiesti respondenti z desiatich uviedli, že by boli ochotní povoliť sledovanie ich používania internetu a informácií o ich osobnom profile, ak by to viedlo k nižším nákladom.