Obedná pauza: fragmenty

Fragments má jednoduchý koncept, čo ale neznamená, že to je jednoduchá hra. Naopak, pri tejto logickej pauze sa môžete poriadne potrápiť.

16. nov 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Fragments má jednoduchý koncept, čo ale vôbec neznamená, že to je jednoduchá hra. Naopak, pri tejto logickej pauze sa môžete poriadne potrápiť. Cieľom je dostať jednotlivé kúsky na vyznačené miesta. Pohnúť môžete každým z nich, so zastavením to je už ťažsie. Budú sa totiž hýbať až dovtedy, kým ich nezastaví prekážka. A to celý proces výrazne komplikuje. Presvedčte sa sami.

Ovládanie

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.