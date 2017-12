WRC: FIA World Rally Championship - z blata do kaluže

Preteky automobilov sú stále obľúbeným a vyhľadávaným artiklom na hernom trhu. Presadzujú sa však výhradne tie najlepšie, prípadne série, od ktorých už viete, čo vlastne môžete očakávať.

15. nov 2010 o 23:10 Ján Kordoš

Jeden segment rýchlych kolies však ostáva v poslednom čase prehliadaný a dostalo sa naň až teraz. Rely preteky však neodchádzajú z našich obrazoviek len vo virtuálnej podobe, o ich postupný ústup i z obzoru bežných ľudí sa postarali podivné pravidlá samotnej jazdeckej federácie a následný odliv automobiliek zo šampionátu. Môžeme preto už len spomínať na časy strávené s Rally Championship alebo doteraz panujúcim kráľom Richard Burns Rally. Pri všetkej úcte k sérii Colin McRae od Codemasters (ktorá v podstate už ani neexistuje) alebo Xpand Rally od poľského Techlandu, virtuálne rely je v podstate mŕtve.

Oživiť padlého hrdinu sa chystá horúca talianska krv. Vývojársky tím Milestone má bohaté skúsenosti s pretekárskymi titulmi (Screamer, Evolution GT, SBK, Superstars V8 Racing...), avšak prvú ligu rozhodne - a pri všetkej úcte - nehrajú. Malo to zmeniť práve WRC: FIA World Rally Championship, produkt s kompletnou licenciou na automobilky i jazdcov, hra prístupná pre nováčikov i skúsených jazdcov. Výsledok je nemastný, neslaný... vlastne absolútne bez chuti. Máme tu všetky licencie a jednotlivé vozidlá sa svojim reálnym vzorom skutočne podobajú, dokonca tu nájdeme aj zopár raritnejších špeciálov, avšak to hrateľnosť a zábavu automaticky neprináša.



Milestone ničím špeciálnym neprekvapil, ponuka jednotlivých módov je absolútne monotónna. Dnes, keď už nájdeme kariéru a aspoň základné RPG prvky pomaly i v piškvorkách, pôsobia možnosti vo najnovšom WRC pusto. Máme tu akúsi školu pre začiatočníkov, avšak skutočnú hodnotu táto ponuka nemá, keďže vás okamžite hodí do silného vozidla, prejdete zopár zákrut a buď sa vám podarí prísť pred “duchom” alebo nie. Nesmie chýbať klasika ako šampionát, jedno rely, jedna rýchlostná skúška a podobne. Jedinou výnimkou je The Road to the WRC, akási náhrada spomínanej kariéry, avšak v podstate sa jedná o sériu úloh, rozhádzaných rely rýchlostných skúšok. Spravíte to, čo máte, dostanete peniaze, kúpite si iné vozidlo, môžete si ho aj nastaviť, vylepšovať už nie. Zo začiatku príjemné spestrenie, neskôr unavujúce až zbesilé skákanie z krajiny do krajiny. Keďže máme pred sebou rely, zabudnite na preteky s ostatnými jazdcami, preteká sa výhradne na výsledný čas.

Jednotlivé vozidlá sa od seba odlišujú vo svojej triede len minimálne, ešteže sú rozdelené aspoň podľa jednotlivých úrovní do kategórií, ktorých je hneď niekoľko a tam je poznať aspoň nejaký posun v ovládaní. Pochváliť však treba dynamicky sa meniace časy ostatných jazdcov. Automaticky sa prispôsobujú vašej jazde. Neznamená to, že môžete chodiť na pravidelné vychádzky mimo trate, ale menšie zaváhania vás hneď nekatapultujú na chvost pelotónu bez možnosti nápravy. Síce nie vždy dosiahnete na popredné miesta, no chybu môžete aspoň čiastočne napraviť. Ak sa vám naopak darí a bezchybnou jazdou režete jednu zákrutu za druhou, gigantický náskok si nevybudujete, no bude dostatočne vysoký vzhľadom k vašim kvalitám. S chválením si ale dáme žiaľ prestávku. O menších rozdieloch medzi vozidlami sme písali, poteší aspoň čiastočná úprava základných jazdných vlastností, čím môžete minimalizovať až nepríjemnú nedotáčavosť automobilov. Ale to je tak všetko. Teda ak sa za vrchol zábavy nepovažujete grafické úpravy karosérie a polepenie tátoša logami vašich sponzorov.

Omnoho horšie je, že správanie vozidiel je niekedy nelogické, často nevyspytateľné. Hoci nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť o arkáde, dojem z plávania po povrchu neskryjete. Pri kontakte s prekážkami si budete vytrhávať vlasy. Nie, že by bol povrch vozovky či zeme v jeho blízkosti nejako dynamicky meniaci sa, to nie, len auto stvára neskutočne podivné kusy. Navyše fyzikálny engine v podstate neexistuje, strom vás zaručene zastaví a ani lístok z neho nespadne, dopravnú značku neoškriete, no rozmláti vám auto. Pri (nie priamej) konfrontácii s plotom dostanete často hodiny, niekedy netušíte, prečo to auto tancuje ako besné a... a aby sme hre nekrivdili, niektoré oplotenia sa dajú zničiť. Avšak s realitou to nemá nič spoločné. Nemôžete sa spoľahnúť na to, že automobil bude reagovať buď arkádovo alebo ako simulátor, jednoducho to je celé veľmi divné, zákruty musíte takmer všetky vyberať riadeným šmykom. Nedá sa ani spoľahnúť ani na spolujazdca, ktorý by vás mal navigovať čo najbezpečnejšie. Nedeje sa tak vždy, niekedy nasleduje rýchla séria povelov a informácií o zákrutách, niekedy prichádzajú neskoro. Navyše je rozpis podivný: spolujazdec si svoje len odkecá a keď vám zahlási, že nasledujúcu zákrutu môžete prejsť na štvrtom rýchlostnom stupni, pretože je dlhá, neverte mu. Riadiť sa preto častejšie musíte inštinktom, povely sú vytvorené zrejme všeobecne pre všetky autá.

Samotnej atmosfére adrenalínom nabitej jazdy nepomáha ani chabý pocit z rýchlosti. Pri voľbe kamery spoza volantu je značne obmedzená prehľadnosť, manuálne nastavenie výšky či vzdialenosti od palubnej dosky žiaľ hra neobsahuje. Avšak len tu máte dojem z poriadnej jazdy, no zároveň biedny odhad vzdialenosti. Tak to síce má byť, avšak nie je to príliš hrateľné, hlavne v kombinácii s nedokonalým rozpisom. Pri pohľade v kokpite sa auto správa pomerne živo, pri externých kamerách paradoxne lenivo. Najviac to cítiť pri dlhších zákrutách, kedy miesto toho, aby išlo auto do neovládateľného šmyku, takmer vôbec nezaberá. Podobne sú na tom i brzdy, takže radšej ich ani príliš nevyužívate. Oproti tomu nejazdíte na plný plyn a skôr sa s ním jemne hráte. Pri klasických pretekoch na okruhoch to berieme, s tým má Milestone i bohaté skúsenosti, no na rely sa tento model, ktorý je proste sprosto okopírovaný, vôbec nehodí. Samotné rýchlostné skúšky sú až príliš krátke, nečakajte úseky na dlhšiu dobu ako štyri, maximálne päť minút. Jednotlivé povrchy sa od seba príliš nelíšili, aspoň čiastočné rozdiely bolo badať, no znovu to nie je žiadna výhra, aby ste sa museli drasticky prispôsobovať - a áno, na snehu to kĺže o čosi viac.

Jazdný model teda príliš nepresvedčil, hlavne ak sme z dôvodu prítomnosti licencie očakávali poctivejší prístup. Poškodenie vozidla taktiež nie je žiadna výhra. Vizuálne priemer, z hľadiska zmeny ovládania vozidla to už pocítite. Celkový dojem je ale napriek tomu rozporuplný, pretože niekedy stačí na problémové situácie nenápadné “škrabnutie”, inokedy vás vôbec nepoškodí ani priamy náraz! Akoby boli niektoré postihy i dielom náhody. Ako sme už vyššie spomínali, fyzikálny model toho príliš veľa nepredviedol, po nárazoch ostáva auto stáť na mieste, prípadne podivne odskakuje, správa sa ako odkopnutá krabica od topánok. Krutý je aj automatický reštart pri výraznejšom výlete mimo trať. Niekedy sú hranice až neskutočne prísne, inokedy ich využijete, aby ste si nerozmlátili auto, no prirodzene to nepôsobí.

Vypijeme si kalich horkosti až do dna. Grafické spracovanie síce nepatrí k základným piliérom hrateľnosti, no i tak ju pomerne výrazne ovplyvňuje. V prípade nového WRC-čka žiaľ negatívne. Okolie všetkých tratí je fádne, priam šablónovité, jednotlivých objektov tu máme z hľadiska kvantity i kvality málo. Vizuálny podpriemer i z hľadiska textúr a ich detailnosti, časticových či iných grafických efektov, nerobí z hry paskvil, avšak engine zaspal dobu niekoľko rokov a v porovnaní s konkurenciou nemá čo ponúknuť. Trať je pustá, bez deformácií, žiadne stopy po pneumatikách, rozorané brázdy pri jazde cez blato. Aj tá špina lepiaca sa na karosériu je skôr z núdze cnosť ako príjemné spestrenie. Celé je to však fádne a z priemeru hru neťahá ani ozvučenie. Mnohé berieme ako samozrejmosť, viac sme čakali od efektov pri nárazoch, jazde pri odlišných povrchoch, rôznych kontaktoch s vozovkou. Všetko to pôsobí umelo, štúdiovo. Na technickom spracovaní nie je nič zaujímavé, vizuálne to neláka, jednoducho spracované trate navodzujú dojem “druhej ligy”.

To všetko je jedna strana mince - tá druhá nám vmetie pravdu kruto do tváre: máme tu iné rely? Za posledných niekoľko rokov rozhodne nie, Dirt je skôr zábavka pre divákov, ostatní rivali už jazdia pekných pár rokov. Navyše má WRC: FIA World Rally Championship oficiálnu licenciu a tá svoj kúsok smerom k zábave predsa len spraví. Nie je to dokonalé, to rozhodne nie. Často budete frustrovaní aj pri maximálnom sústredení, ale je pravdou, že aspoň základné čaro rely pretekov hra má. Neponúka však nič navyše, ten povestný kopanec, ktorý by nás exportoval do pretekárskej nirvány. Tomuto športu by jednoducho neuškodilo, keby sa ho chopil niekto schopnejší, Milestone žiaľ nemá na to, aby dokázal predbehnúť svoj tieň.