Nový zdroj energie: spaľovacie bunky sú pripravené na sériovú výrobu

Hannover - Spaľovacie bunky ako zdroj čistej energie začínajú svoje víťazné ťaženie. Na nedávnom hannoverskom veľtrhu sa odvetvie prezentovalo prvýkrát v samostatnej Hale energie. Doteraz boli firmy, ktoré sa zaoberali touto problematikou v časti výstavy

31. máj 2001 o 15:32 TASR

venovanej výskumu a vývoju, píše dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt.

Ich uplatnenie je od náhrady za batérie Akku až po zariadenia elektrárenských veľkokapacít. Šéf spoločnosti Diversified Commercial Hydrogen Technology (DCH) z Valencie v Kalifornii David Habermann uviedol, že technológia je využiteľná, vodík je k dispozícií najmenej v 70 krajinách sveta. Niet dôvodu, prečo by sa malo čakať s využívaním spaľovacích buniek tri alebo viac rokov.

Princíp spaľovacích buniek je založený na protiklade elektrolýzy. V elektrolýze sa štiepi voda na vodík a kyslík a v spaľovacích bunkách ide o spájanie vodíka s kyslíkom z ovzdušia. Pri tejto reakcii sa uvoľňuje elektrická energia. Odpadom sa stáva voda.

Podľa Andresa Cloumanna z firmy Norsk Hydro Eloctrolysers z Nórska vodík nie je nič iné ako čistá energia. Základom pre spaľovacie bunky sú obnoviteľné zdroje energie ako sila vetra, vody, či zemské teplo - to posledné je známe na Islande. To sa stalo najväčším producentom vodíka na svete.

Výroba elektriny pre mobilné stanice UMTS, tretej generácie mobilných telefónnych sietí, by mohla byť prvá lukratívna oblasť využívania spaľovacích buniek. Firma Etaing už v Nemecku už dostala objednávku od európskeho prevádzkovateľa na výrobu pokusnej série týchto zariadení.

Zabezpečovanie dostatku energie pre stanice na odľahlých miestach s agregátmi, ktoré sú priateľské voči životnému prostrediu namiesto dieselagregátov sľubuje obrat za niekoľko sto miliónov mariek.

Britský podnik Zetek Power spolu s francúzskou firmou Gas de France vybuduje na jednej farme kombinované zariadenie na využívanie biomasy a spaľovacích buniek. Kalkuluje sa s tým, že roľníci by mohli mať nový zdroj príjmov vtedy, ak by elektrinu dodávali do verejnej siete. Na projekte sa finančne podieľa aj švédska IKEA.

Americká DCH skonštruovala spaľovacie bunky novej generácie. Prototyp sa bude 12 mesiacov testovať na Islande a potom sa začne so sériovou výrobou. Zariadenia už objednali texaské a kalifornské úrady. Ich cena bude závisieť na výkone a mala by stáť okolo 1000 dolárov na kilowatt výkonu.

V Nemecku energetická firma Eon so svojimi dodávateľmi skúša zariadenia so spaľovacími bunkami, ktoré by mali dodávať elektrickú energiu rodinným domom a súčasne by ich mali zabezpečovať aj teplom.

Eon ráta s tým, že sériová výroby týchto zariadení by sa mala začať v roku 2004 a cena za kus by sa mala pohybovať medzi 10.000-15.000 mariek. Namiesto vodíka sa však má spaľovať plyn. Nevýhodou však je, že pri spaľovaní plynu vzniká kysličník uhličitý, ktorý zaťažuje atmosféru.