Nový diel Call of Duty trhá rekordy predajnosti

15. nov 2010 o 10:00 Ján Kordoš

Vývojársky tím Treyarch pripravil svoj tretí diel zo sveta Call of Duty a Black Ops napokon hravo prekonalo aj doterajšie rekordy predajnosti, ktoré držal rok dozadu vydané Modern Warfare 2. Za prvých 24 hodín predaja sa na severoamerickom a anglickom trhu podarilo Activisionu zarobiť 360 miliónov dolárov. Akčná hra z prostredia studenej vojny trónila po prvom dni v mechanikách 5,6 milióna hráčov, čím takmer o jeden celý milión prekonala predchodcu Modern Warfare 2 (4,7 milióna). A to všetko samozrejme za jediný deň. Otázkou zostáva už len to, či sa podarí Black Ops tento rok pokoriť hranicu desiatich miliónov.

Zdroj: Shacknews