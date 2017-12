Štyri tipy pre zálohovanie Gmailu

Je praktické ak je archív e-mailov dostupný z ľubovoľného počítača alebo mobilu, ktorý dokáže pristúpiť k internetu. Ak však servery prevádzkovateľa zazmätkujú, archív je dočasne mimo dosahu. Ako sa pripraviť na to najhoršie?

15. nov 2010 o 8:10 Milan Gigel

1 - Kópia na cudzom freemaile

Nielen Google ponúka bezplatnú e-mailovú schránku so štedrou kapacitou. Ak sa postaráme o to, aby kópia každej došlej správy poputovala na konkurenčné servery, budeme mať istotu, že sa k nim prepracujeme aj po tom, čo živelná pohroma pohltí celé dátové stredisko Google.

Pre tento účel možno využiť filtre, ktoré sú dostupné cez menu v položke Nastavenia/Filtre/Vytvoriť nový filter. V nich treba nastaviť spracovanie všetkých správ, ktoré majú v odosielateľovi znak @ s tým, že budú preposlané na záložnú e-mailovú adresu. Aby to však bolo možné, Google pre zaistenie súkromia vyžaduje, aby bola takáto adresa vopred overená potvrdzujúcim e-mailom. To má zabrániť v časovej tiesni útočníkovi, aby si nechal všetky vaše správy posielať na svoju adresu.

Toto riešenie zaistí, že aj po rokoch budete mať prístup k e-mailom, ktoré ste v Gmailovej schránke už pred rokmi zmazali. Potrebné je však sledovať, či je v cieľovej schránke dostatok voľného priestoru, aby naďalej prijímala nové správy. Pravidelná kontrola funkčnosti je na mieste.

2 - Záloha na webe

Ak ste zo zvedavosti zareagovali na ponuku bezplatného testovania webovej zálohovacej služby Backupify, získali ste prémiový účet s 10-gigabajtovým úložiskom, mesačným ZIP exportom a podporou piatich zálohovaných účtov. Ak sa dozvedáte o tejto službe iba dnes, registráciou na stránke http://www.backupify.com/personal/plans získate 2 gigabajty priestoru pre jeden zálohovaný účet.

Ako funguje služba Backupify? V pravidelných intervaloch vyberá poštu z vášho Gmailového účtu, aby ju vo formáte .EML uložila na serveri. Každá správa je samostatne uložená na serveri, aby ju bolo možné v prípade potreby stiahnuť, alebo obnoviť priamo na serveri Google pri obnovení prevádzky po strate dát.

Výhodou je, že správy možno zálohovať nielen ako celok, ale aj iba vo zvolených priečinkoch. S trochou šikovnosti sa tak možno vtesnať do kapacitných obmedzení. Nevýhodou je chýbajúce vyhľadávanie. Ak počas havárie budete hľadať dôležitý e-mail, budete musieť zalistovať v pamäti, aby ste vedeli v akom čase sa komunikácia odohrala.

Backupipy síce dokáže uschovať kópie dôležitých správ, s mobilom v ruke či za počítačom nedosiahnete taký komfort, aký dokážu ponúknuť alternatívne riešenia.

3 - Záloha na disku

Niekto dôveruje svojmu disku omnoho viac, ako internetovým úložiskám. Možno si cení súkromie, možno plnú moc nad svojimi dátami. Gmail Backup je softvér, ktorý dokáže zo serverov Googe vycucnúť všetky e-maily tak, že budú v cieľovom priečinku na disku uložené pre ďalšie spracovanie v EML formáte.

Znamená to, že stačí iba povoliť IMAP prístup v poštovej schránke a zvoliť si po spustení softvéru rozsah dátumov, ktoré treba zálohovať. Každá stiahnutá správa je označená dátumom a predmetom, možno ich službami operačného systému prehľadávať a vďaka softvéru Gmail Backup aj v prípade potreby vrátiť na servery Google.



Výhodou je, že s týmto formátom si rozumie množstvo softvérov a tak je možné spravovať si v počítači offline korešpondenciu hoci aj naprogramovaným robotom. Aby boli však zálohy vždy čerstvé, treba sa postarať o naplánovanie automatického spúšťania záloh. Mobily sú však na takúto zálohu prikrátke.

4 - Živý archív na rýchlom USB kľúči

Čo by ste povedali na USB kľúč, ktorý obsahuje roky vašej korešpodencie, ktorá je čitateľná bez ohľadu na to, za akým počítačom sedíte a či máte prístup k internetu? Nie nehovoríme o špiónskom nástroji na kradnutie podnikovej pošty, ale o živej zálohe do vrecka.

Stačí ak si zo servera http://portableapps.com zvolíte ľubovoľný z poštových klientov a nastavíte ho tak, aby sťahoval všetky správy z vášho Gmail účtu. Ako konkrétne softvéry nastaviť vám poradí Google samotný. Priamo v ponuke Nastavenia/Posielanie ďalej a POP/IMAP.

Takto vytvorený archív je po každej aktualizácii vernou kópiou poštovej schránky so všetkým, čo k nej patrí. Výhodou je, že ho možno bez inštalovania kopírovať z miesta na miesto, takže pre praktickú aktualizáciu je možné použiť priamo disk počítača, ktorý stačí raz od času zazálohovať na USB kľúč.