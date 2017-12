Deutche Telekom chce zriadiť centrum služieb v Bratislave

Spoločnosť Deutsche Telekom uvažuje o umiestnení svojho centra služieb na Slovensku.

12. nov 2010 o 12:38 SITA

BRATISLAVA. Informoval o tom v piatok minister hospodárstva Juraj Miškov (SaS) vo vystúpení na diskusnom fóre Slovensko-rakúskej obchodnej komory bez uvedenia ďalších podrobností.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií agentúry SITA nemecká spoločnosť by mala oznámiť termín o otvorení centra služieb v Bratislave do konca roka. Prácu by v ňom malo nájsť okolo 500 pracovníkov. Malo by o tom byť už rozhodnuté a čaká sa len na termín, kedy to bude oficiálne oznámené.

Súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group je Slovak Telekom, a.s. (ST). Deutsche Telekom vlastní v ST 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku SR 15 % akcií.