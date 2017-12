Supervýbuch zabíjal aj tvoril

Objavili veľké výbuchy aj nové exoplanéty, odhalili geniálnych Mayov aj Pluto, ktoré mnohým chýba ako planéta. Týždeň vo vede.

14. nov 2010 o 9:45 Tomáš Prokopčák

Objav nejakej novej exotickej častice či nebodaj potvrdenie supersymetrie sa zatiaľ nekonal. No aj napriek tomu je Veľký hadrónový urýchľovač šikovným strojom.

Keďže vedci pre tento rok už splnili plán pre zrážky protónov, rozhodli sa po podzemnom okruhu vyslať proti sebe zväzky iónov olova.

Napodobniť tak chcú okamihy veľmi krátko po veľkom tresku a študovať tak, ako vznikajú protóny a neutróny či ako funguje silná jadrová interakcia.

Je pritom vzrušujúce vedieť, že obdobie pred miliardami rokov sa dá nasimulovať aj pod zemou kúsok od Ženevy. +Čítajte viac

Na vesmíre je úchvatné aj to, ako veľa o ňom nevieme. Vieme síce, že naša planéta je len jedna z mnohých, no zatiaľ netušíme, z koľkých. Netušíme tiež, či sa niekde náhodou nenachádza život. Teraz však vieme, že planéty môžu obiehať aj okolo dvojhviezd.

Jeden takýto planetárny systém NN Serpentis pripomína snooker: má dva plynné obry, bieleho a červeného trpaslíka. Špekulovať však v tomto prípade o nejakom živote je nezmyslom.

Jednak sú to planéty priveľké, a pravdepodobne len tak tak prežili umieranie jednej zo svojich hviezd, po ktorej je biely trpaslík zvyškom. +Čítajte viac

Veľký výbuch sa pravdepodobne odohral aj v strede našej galaxie. Vedci to zistili vďaka žiareniu gama a Fermiho teleskopu. Nevedia síce naisto, čo tieto bubliny stvorilo, no muselo to byť niečo dostatočne silné, keďže útvar má 50-tisíc svetelných rokov. +Čítajte viac

Dobrý týždeň zažila jedna bývalá planéta. Ukazuje sa, že Pluto predsa len môže byť najväčším transneptunickým objektom.

O postavenie planéty bývalé deviate teleso slnečnej sústavy síce prišlo pre trochu iné veci, ale symbolom jeho preradenia sa stalo, že za Plutom krúžil objekt – Eris – ktorý bol väčší ako tento Tombaughov objav.

Teraz astronómovia tvrdia, že Eris má predsa len menší priemer. No pravdepodobne je hmotnejší a hustejší. +Čítajte viac

O Mayoch si zvyčajne rozprávame ako o šikovnej, aj keď trošku záhadnej kultúre. Vieme, že stavali obdivuhodné pyramídy, poznali astronómiu, dobre počítali a vytvárali celkom presné kalendáre. Archeológovia teraz zistili, že obdivovať by sme mali najmä ich poľnohospodárstvo.