YouTube: každú minútu pribudne 35 hodín videa

Po tom, čo prevádzkovatelia služby YouTube umožnili používateľom predĺžiť dĺžku ich videozáznamov z 10 minút na 15 sa podstatne zvýšila minutáž videoklipov nahrávaných na server.

12. nov 2010 o 11:18 Milan Gigel

Každú minútu pribudne v ponuke až 35 hodín videa od používateľov. To je dvojnásobok v porovnaní s februárom minulého roka. Medziročne rastie ak kvalita záznamov aj napriek tomu, že nezanedbateľná časť pochádza práve z mobilných telefónov. Čoraz viac nových modelov obsahuje nástroje, ktoré zjednodušujú publikovanie videozáznamov na internete za účelom ich zdieľania.

Ak je pre vás ťažké predstaviť si, aký objem predstavuje spomínaných 35 hodín za každú minútu, stačí ak si to prerátate na dĺžku celovečerných filmov. Za kalendárny týždeň by ich pribudlo viac ako 176 tisíc. Kto to vôbec stíha sledovať?