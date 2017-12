Hitachi a IBM vytvoria spoločný podnik na výrobu pevných diskov

Tokio 4. júna (TASR) - Japonská firma Hitachi Ltd zaplatí 2,05 miliardy USD za divíziu počítačovej firmy IBM na výrobu pevných diskov. Po jej pripojení k rovnakej divízii Hitachi tak vznikne spoločný podnik, ktorý by mal čoskoro prinášať zisky. Japonský výrobca elektroniky bude na začiatku vlastniť 70 % akcií spoločného podniku, pričom do troch rokov sa chce stať jeho úplným majiteľom.

Trh je skeptický voči ziskovosti nového podniku. Manažment Hitachi už pripustil, že bude treba uskutočniť reštrukturalizáciu v záujme posilnenia efektívnosti. Z firmy IBM prejde do nového podniku 18 000 zamestnancov, z Hitachi 6000. Na príjmovej báze je divízia pevných diskov firmy IBM prinajmenšom štyrikrát väčšia ako tá vo firme Hitachi.

(1 USD = 46,805 SKK)