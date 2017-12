Obedná pauza: In3structotank

Načo by vám boli náboje, keď sa na nepriateľov môžete vrhať sami. Tankom. Aspoň v In3structotank to ide. Keď budete tieto útoky reťaziť a stvárať kombá, máte šancu na úspech.

12. nov 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Ovládanie

Klávesnica - šípky, medzerník.

