STALKER sa vracia z hernej podoby na televízne obrazovky

11. nov 2010 o 17:35 Ján Kordoš

Nech už sa pozrieme na prvého Stalkera: Shadow of Chernobyl alebo samostatne spustiteľné datadisky Clear Sky či Call of Pripyat, platí o nich to isté, čo o filmovej predlohe: napínavé, priam animálne dobrodružstvo, ktoré vás dokáže chytiť a nepustiť na dlhý čas. Už vieme, že v GSC Gameworld pracujú na plnohodnotnom pokračovaní (Stalker 2), avšak ešte predtým sa pripravuje televízny seriál Stalker! Je síce nepravdepodobné, že by sa po úspechu objavili epizódy tohto snímku i na našich televíznych obrazovkách, no človek nikdy nevie. Teaser na pilotný diel vyzerá celkom dobre.

Zdroj: Shacknews,Youtube