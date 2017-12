Neoficiálne: nové Call of Duty v budúcnosti a vo vesmíre?

10. nov 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Ich prvým projektom pod hlavičkou Activisionu bude strieľačka z vlastného pohľadu v univerze Call of Duty. To sme taktiež vedeli, avšak doteraz bolo nejasné, do ktorého prostredia bude akčná hra zasadená. Neoficiálne by sa malo ďalšie Call of Duty odohrávať v budúcnosti a vojaci by mali pripomínať skôr vesmírnych mariňákov z rôznych filmov, než bežných vojakov. Malo by ísť o veľký posun pre celú sériou, ktorá bola doteraz zasadená buď do reálií druhej svetovej vojny alebo alternatívnej prítomnosti.

Zatiaľ tieto informácie neboli oficiálne potvrdené, avšak je pravdepodobné, že pri zachovaní každoročného vydania minimálne jedného dielu Call of Duty, sa istotne séria pozrie aj do miest, kam ľudská noha ešte nevstúpila.

Zdroj: Shacknews