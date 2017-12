Kontroverzný Postal 3 stále vo vývoji

10. nov 2010 o 18:20 Ján Kordoš

Medzi hry, ktoré však násilie používajú z princípu ako hnací motor, patrí určite séria Postal. Prvý diel svoju krutosť aspoň čiastočne ukrýval v roztomilo maľovanej grafike, druhý ako strieľačka z vlastného pohľadu naplno odhalil svoju stupiditu. Áno, mohli sme napríklad močiť na svoje obete. Je obdivuhodné, že vývojári z Running with Scissors prežili, veď Postal 2 vyšiel v roku 2003 a na pokračovaní sa pracuje už nesmierne dlho.

Posledný termín vydania Postalu 3 bol pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 plánovaný na rok 2009. Nestalo sa tak a ani tento rok to akčná hra nestihne. Potvrdil to Vince Desi pre Joystiq, avšak podľa prezidenta RwS práce už skutočne finišujú, momentálne pracujú na poslednej lokácii, ktorá je situovaná do Moskvy. A ako vyzeral Postal 3 naposledy? Prečítajte si našu novinku. Spred troch rokov.

