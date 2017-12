Pytliaci zabijú sto tigrov ročne

Nelegálny lov má na svedomí asi sto tigrov ročne. Vo voľnej prírode ich žije ani nie štyritisíc.

10. nov 2010 o 16:09 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Pytliaci zabijú každý rok asi sto tigrov. Za uplynulé desaťročie to je zhruba tisíc jedincov. Na prvý pohľad to nemusí vyzerať veľa, no odborníci upozorňujú, že vo voľnej prírode žije ani nie štyritisíc tigrov. Pred sto rokmi ich bolo stotisíc.

Dôvodom takéhoto lovu sú najmä časti tigrích tiel, ktoré sa v niektorých oblastiach sveta používajú v tradičnej medicíne. Ľudia veria, že môžu mať zázračné účinky.

„Aby sme zachránili tigre, musíme vykonať koncentrované akcie na zredukovanie dopytu po častiach tigrích tiel v kľúčových krajinách Ázie,“ komentoval pre BBC situáciu Steven Broad, riaditeľ organizácie Traffic International, ktorá monitoruje nelegálny obchod s divokými zvieratami.

Tigre sú jedným z najohrozenejších druhov zvierat na planéte. Napriek rozsiahlej ochrane sa stále nedarí stabilizovať ich počet.