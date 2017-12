Aj veľryby sa musia chrániť pred slnkom

Morské cicavce sa tiež môžu spáliť. Podobne ako u ľudí sú tmavšie jedince ohrozené menej.

11. nov 2010 o 0:00 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. To, že veľryby sú cicavce, prekvapí asi len málokoho. Nový výskum však ukázal, že tieto morské živočíchy majú s inými cicavcami spoločné o niečo viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Tím amerických a mexických vedcov skúmal viac ako 150 veľrýb v Kalifornskom zálive. Po tom, ako urobil fotografie a zobral im vzorky kože, zistil zaujímavú vec. Na koži veľrýb sa objavujú pľuzgiere, ktoré im spôsobuje slnko.

Aj veľryby sa teda môžu spáliť. Vedci dokonca zistili, že následky na jedincoch s tmavšou kožou sú menšie, podobne ako u ľudí.

Vedci skúmali vplyv vyššieho UV žiarenia na prírodu. Veľryby sú na to ideálne, keďže musia pravidelne vychádzať na hladinu, aby sa nadýchli.

V plytčinách sa aj socializujú a kŕmia mladé, vysvetlila pre BBC Laura Martinezová–Levasseurová, ktorá výskum viedla.

Výskum ukázal aj to, že vplyv slnečného žiarenia na kožu veľrýb sa zväčšuje. „Znepokojuje nás to, ale teraz ešte nevieme povedať, čo to spôsobuje,“ vyhlásila vedkyňa s tým, že najpravdepodobnejším dôvodom je nárast ultrafialového žiarenia.