Testovali sme dve nové dosky od ASUSu

Nie je doska ako doska. Z hľadiska funkčnosti počítača je v podstate jedno či do nej investujete stovky alebo desiatky eur, no ak sa chcete so systémom poriadne pohrať, všetko dôkladne naladiť a mať pod kontrolou, a len tak hocičo vás neuspokojí, budete p

10. nov 2010 o 17:00 Ján MichálekAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

otrebovať dosku naozaj špeciálnu.

ASUS uviedol na trh dva modely základných dosiek, ktoré majú spoločný cieľ, osloviť tých najnáročnejších. Ich úlohou je poskytnúť vysoký výkon, prvotriednu stabilitu aj pri pretaktovaní, a pridať aj čosi navyše, s čím sa dá dosýta vyhrať. Oba modely sú postavené na čipovej sade Intel X58 Express, pripravené sú tak na najvýkonnejšie procesory na trhu, určené pre socket LGA 1366. Problémom nebude ani možnosť zapojenia viacerých grafických kariet, luxusné možnosti pretaktovania a množstvo užitočných vychytávok, spríjemňujúcich ladenie systému.

ASUS Rampage III GENE

Natlačiť čipset X58 so všetkým čo k nemu patrí na dosku formátu mATX, to treba naozaj vedieť. ASUS je už známy svojim doskami s prívlastkom GENE, ktoré na malom formáte poskytujú luxusný výkon a pokročilé funkcie, ktoré sú za bežných okolností doménou ATX či E-ATX dosiek. Rampage III GENE je zameraná celkom jednoznačne, na hráčov, ktorí si na ultimátny výkon potrpia, no zároveň sa im nechce vláčiť na LAN párty dvadsaťpäťkilový fulltower. Táto doska sa zmestí do akéhokoľvek LANboxu, a spoločne s výkonným chladením sa tak dokážete dostať až na tretinu hmotnosti veľkej skrine.

Po Rampage II GENE tak prichádza evolučné pokračovanie s číslom tri. Balenie napriek svojej malej veľkosti upozorňuje na všetky dôležité funkcie, všadeprítomné logo Republic Of Gamers rovnako nesmie chýbať. V príslušenstve nenájdete žiadnu špecialitku, okrem ROG USB kábla, IO štítok s penovým dištancom a S-ATA káble. Už podľa prvého pohľadu je možné dosku celkom presne zaradiť, pre sériu ROG je typické čierno-červené zafarbenie, čierne PCB a asymetrické pasívy chladiace čipovú sadu. Layout je napriek malej ploche dosky vynikajúci, a nemáme k nemu žiadne pripomienky. Aj pri osadení dvojice grafických kariet ostanú prístupné všetky porty a headery. Ako sme už spomínali, doska sa spolieha na kombináciu X58+ICH10R, južný mostík je prikrytý malým, no celkom účinným pasívom.

Prítomný je tak socket LGA 1366, ktorý je doslova natlačený na napájacích obvodoch a pasíve severného mostíka. Miesta tu nie je nazvyš, pri konfigurácii zostavy preto treba myslieť, že chladič procesora s heat-pipe doširoka vychádzajúci zo základne by sa nemusel na dosku zmestiť. Pozor na ruky treba dávať aj pri samotnej inštalácii, rebrá chladiča napájacích obvodov sú veľmi tenké. Odmenou je však pocit, že pri výbere procesora sa nemusíte nijak obmedzovať, a máte k dispozícii to najlepšie čo Intel momentálne ponúka. S procesormi pre socket LGA 1366 je spojený aj trojkanálový pamäťový radič, na doske tak nájdete šesť slotov pre pamäťové moduly, pričom podporované frekvencie sa nachádzajú v intervale 1066 – 2200 MHz pri pretaktovaní, celková kapacita použiteľnej operačnej pamäte je ohraničená na 24 GB.

Pre grafické karty je pripravená dvojica PCI-Express ×16 slotov, každý z nich má plných 16 liniek, podporované je SLI i CrossFireX. Odstup oboch slotov je dostatočný vzhľadom na možnosti dosky. Nechýba ani PCI-E ×1 a PCI slot, pri inštalácii oboch kariet do primárneho slotu prídete o Express. Zvuková karta je deklarovaná ako SupremeFX X-Fi 2, no po odstránení lesklého štítku z čipu nájdete označenie VIA VT2020, ktorá špecifikácie X-Fi zvláda, vrátane hardvérovo akcelerovaného EAX 5.0. Zameranie na hráčov je z dosky cítiť z každej strany, dokonca aj pri sieťovej karte je štandardne aktivovaná funkcia GameFirst, ktorá prideľuje sieťovej komunikácii počítačovej hry najvyššiu prioritu pred ostatnými aplikáciami, aby nevznikali zbytočné predĺženia latencie. Prítomná je i dvojica USB 3.0 portov obsluhovaná čipom NEC. Z južného mostíka je vyvedených šesť S-ATA II portov s podporou RAID 0,1,5 a 10, dvojicu S-ATA 6 Gb/s portov obsluhuje radič Marvell 9128.

Pri pretaktovaní dostávate do rúk veľmi silný nástroj, stabilitu zabezpečuje 8-fázové napájanie procesora, po dve fázy dostal severný mostík a pamäte. ASUS na malej doske neukracuje o žiadnu z vychytených ROG vlastností, využiť tak môžete MemOK! pre nastavenie bezpečných hodnôt pre pamäte, CPU Level Up pre automatické pretaktovanie procesora, GO Button pre načítanie prednastavených hodnôt z BIOS profilu (napríklad bezpečné nastavenia), či ROG Connect pre pripojenie základnej dosky k notebooku či inému PC USB káblom, slúžiace pre detailné monitorovanie stavu systému počas extrémneho pretaktovania. Možnosti BIOS nesklamú ani tých najnáročnejších, Extreme Tweaker menu je prešpikované ďalšími submenu, tradične detailné sú nastavenia pamäťového systému, i samotného procesora. Od automatických možností, pomocou ktorých dostane aj menej skúsený používateľ z procesora slušnú porciu výkonu navyše, po plne manuálne. Pretaktovanie testovacej 920-ky bolo veľmi príjemné a jednoduché, po navýšení napätia a so vzduchovým chladičom sme sa bez veľkého laborovania v BIOS dostali tesne pod hranicu 4,1 GHz.



Nová Rampage GENE je skutočne vydareným kusom a je priam neuveriteľné ako sa všetko to, čo nájdete na „veľkej“ Rampage III Extreme zmestilo i sem. A navyše, o nejakú tú stovku lacnejšie, čím sa Rampage III GENE stáva ideálnym kandidátom do ultimátnej kompaktnej hernej mašiny.

HODNOTENIE: 9,5

[+] výbava, výkon, formát, možnosti OC

Cena: 211,01 €

Portová výbava: Štandardná výbava hernej dosky tvorená šiestimi USB 2.0 a dvoma USB 3.0 portmi, IEEE 1394a, konektorom gigabitovej sieťovej karty, a analógovými a optickým výstupom zvukovej karty. Chýbať nemôže ani tlačidlo pre reset BIOS, a samozrejme ROG port pre pripojenie základnej dosky k notebooku či inému počítaču pre presné monitorovanie.

Zvukovka: Zvuková karta je uvedená ako SupremeFX X-Fi 2, pod krycím plieškom sa však nenachádza čip od Creative, ale VIA VT2020, ktorá špecifikácie X-Fi zvláda.

ASUS Sabertooth X58

Keď prišiel na trh prvý Sabertooth, zbieral ocenenia kade sa dalo, dobrý výkon a netradičný „army“ kabátik z neho robil dosku vhodnú do štýlových herných mašín. Na úspech sa snaží nadviazať aj Sabertooth s prívlastkom X58, pripravený posunúť latku hrubého výkonu na vyšší stupeň. Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, z hľadiska výbavy je Sabertooth orientovaný pod sériou ROG. Cenovo sa však nachádza niekde na úrovni vyššieho mainstreamu, takže má šancu osloviť viacej záujemcov.

Sabertooth X58 sa zaraďuje do rodiny TUF (The Ultimate Force), ktorá sa nespolieha na špičkovú výbavu, ale skôr na odolnosť a vysokú spoľahlivosť. Na pohľad najväčším lákadlom sú „keramické pasívy“, ktoré ASUS označuje ako CeraM!X Heatsink. Tie samozrejme nie sú celokeramické, z tohto materiálu je iba vytvorený nástrek hliníkových pasívov. Keramický povrch je v tenkej vrstve dobre tepelne vodivý a vďaka svojej zrnitej štruktúre vytvára na povrchu hliníka väčšiu plochu pre odovzdávanie tepla. Použité súčiastky na doske sú deklarované ako kvalitatívne nadštandardné, a prešli náročnými testami. V poslednom čase zákazníci dobre reagujú na „Military Standard“, použité kondenzátory, cievky a MOSFETy patria presne do tejto kategórie. V balení dokonca nájdete aj certifikát, ktorý potvrdzuje, že súčiastky prešli uvedenými testami. Pri vybaľovaní je tak aspoň doska dimenzovaná na čo najdlhšiu stabilnú prevádzku, zaujímavá tak bude predovšetkým pre nonstop bežiace pracovné stanice, ale i pre hráčov, ktorí chcú poriadne zavariť procesoru a nie peňaženke, aj keď za skutočné finesy a ultimátne pretaktovanie si budú predsa musieť priplatiť v ROG sérii. Na doske nenájdete ani tlačidlá pre reset BIOS, či spustenie systému, výrobca nepredpokladá, že doska bude prevádzkovaná mimo skrine, a i to pomôže stlačiť cenu produktu.

Sabertooth X58 je prichystaná pre všetky dostupné procesory Intel pre socket LGA 1366. Napájanie pre procesor je riešené ako osemfázové, zaujímavý je ESP (Efficient Switching Power) dizajn usmerňovacích komponentov, ktoré zvyšujú účinnosť napájacích obvodov pre procesor, pamäte a severný mostík zvýšiť na takmer 92%. Výsledkom je tak menej odpadového tepla, vyššia efektivita a nižšia spotreba. O chladenie je postarané veľmi dobre a zároveň je okolo socketu dostatok miesta pre osadenie výkonných chladičov. Podporované sú DDR3 pamäte v šiestich slotoch s celkovou maximálnou kapacitou 24 GB.

Maximálna podporovaná frekvencia je síce len 1866 MHz, no ani s výkonnejšími pamäťami by ste nemali mať problém. PCI-Express ×16 sloty sú tri, tretí však operuje len so štyrmi linkami (ak je obsadený aj druhý PCI-E ×16), zatiaľ čo primárny a sekundárny majú oba po 16 liniek. Doska tak podporuje SLI a CrossFireX iba pre dve karty, tretiu je možné použiť nanajvýš ako fyzikálny akcelerátor. Pre pripojenie rozširovacích kariet je možné využiť aj dva PCI-E ×1 a jeden PCI slot. Rozloženie portov je v poriadku, i pri troch dvojslotových grafikách ostane jeden PCI-E ×1 voľný. MemOK! sa stáva celkom štandardným prvkom vyššej strednej triedy dosiek ASUS a nechýba ani tu. Ak sa vám pri hraní s pamäťovým systémom nepodarí celkom dobre trafiť frekvencie či časovanie, stačí jediné stlačenie tlačidla a doska nastaví pamäťové moduly na bezpečne stabilné hodnoty.

S-ATA portov je dovedna osem, šesť je vyvedených z južného mostíka a dva z radiča Marvell 9128, ktorý tak dáva doske podporu pre S-ATA 6 Gb/s. Na tejto dvojici je podporovaný aj RAID, a podľa výrobcu pri zapojení dvoch diskov do RAID 0 dosiahnete až štvornásobné škálovanie výkonu oproti jednému disku. Tretí radič JMicron JMB362 obsluhuje dva eSATA porty, jeden z nich je doplnkovo napájaný. Rovnako ako S-ATA 6 Gb/s i USB 3.0 radič NEC D720200F1, sprostredkujúci dva porty na zadnom paneli dosky, je pripojený vlastnou PCI-E linkou k čipsetu. BIOS síce ponúka horšie možnosti, predovšetkým v oblasti rozsahu napätia ako Rampage III GENE, no štandardne taktujúcemu majiteľovi bude postačovať určite bez problémov. Menej zdatní ocenia aj automatické možnosti. Po krátkom pohraní sa s nastaveniami sme sa dostali na mierne nižšiu hranicu ako tomu bolo v prípade predchádzajúcej dosky, konkrétne na 4061 MHz.

ASUS Sabertooth X58 je skutočne dobrým riešením pre náročného, no šetrnejšieho záujemcu, ktorý oželie chuťovky triedy ROG, a radšej zainvestuje do kvalitnejších pamäťových modulov či výkonnejšieho procesora. Keramický povrch chladenia čipsetu je vydarený prvok ktorý naozaj funguje, a snáď sa dostane aj na lacnejšie dosky. Kladne hodnotíme dobrú cenovú orientáciu dosky, a veľmi slušný výkon i možnosti pretaktovania, s ktorými sa nemusíte báť v domácich podmienkach procesoru pekne zavariť.

HODNOTENIE: 9,2

[+] slušný výkon, prevedenie, priaznivá cena

[-] priamy reset BIOS,

Cena: 198,23 €

Portová výbava: Tá je bohatšia ako v prípade Rampage III Gene, no chuťovky ako ROG Connect chýbajú. Hľadať budete márne aj tlačidlo pre reset BIOS, čo je škoda. Okrem dvoch USB 3.0 a napájaného eSATA konektoru tu nájdeme aj štandardné vybavenie ako IEEE1394a, šesť USB portov, konektory zvukovej a sieťovej karty.

CeraM!X: Názov ako z blogu študenta strednej školy, no naozaj to funguje. Keramický prášok ktorý pokrýva hliníkové pasívy zväčšuje aktívnu plochu pre vyžarovanie tepla, vďaka čomu je chladič efektívnejší. A sakramentsky dobre to vo zvolenej farebnej kombinácii vyzerá.