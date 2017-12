Na Facebooku sme iní ako Američania

Česi a Slováci sa správajú na sociálnej sieti inak než Američania. Viac s ním sú doma než v práci .

10. nov 2010 o 0:00 Juraj Javorský

BRATISLAVA. Že sa stal Facebook najväčším požieračom času na internete, je známe už vyše pol roka. Dokonca, ak by sa aj sčítali hodiny, ktoré ľudia preklikajú za mesiac na YouTube, Wikipedii, Yahoo, Microsofte a Amazone dohromady, výsledok by nestačil na čas strávený s Facebookom.

Je to viac ako sedem hodín. Prepočítané na jeden deň to síce vychádza len tesne nad štrnásť minút, no táto hodnota reprezentuje aj facebookových začiatočníkov a náhodných návštevníkov. A spoľahlivo rastie aj vtedy, keď klesá čas strávený za počítačom. Na tento jav upozornil server Mashable.com, keď interpretoval merania amerických agentúr Nielsen a comScore.

Radšej streda ako nedeľa ČO UKÁZAL VÝSKUM

Zo zistení Ataxo Interactive: ľudia radi debatujú a vymieňajú si informácie na internete a intenzita komunikácie stále rastie

ľudia sa na internete neboja dať otvorene najavo svoj názor na svojom osobnom profile, blogu či na diskusnom fóre

za posledných šesť mesiacov zachytil Ataxo cez 150 miliónov správ na Facebooku, Twitteri, blogoch či internetových diskusiách

trávenie času na sociálnej sieti Twitter je podobné Facebooku, ibaže jeho používatelia majú aktivitu počas týždňa rozloženú rovnomernejši

Vďaka prieskumu americkej firmy Virtue je známe i to, čo a kedy väčšina ľudí na Facebooku robí. Najväčší nápor musia servery v Palo Alto, kde Facebook sídli, zvládať v pracovných dňoch od jedenástej do tretej. Stredajšia tretia hodina popoludní býva pravidelne najväčšou facebookovou párty z celého týždňa.

Druhýkrát sa ľudia masovo vracajú k svojim facebookovým priateľom o ôsmej večer. Deň, v ktorý si najviac facebookových fanúšikov dá od sociálnej siete pauzu, je nedeľa.

Zato hneď v pondelok sa k Facebooku všetci vracajú s potrebou podeliť sa o víkendové zážitky, prípadne pocity zo začiatku pracovného týždňa. V tento deň nameral Virtue najviac statusov, čiže krátkych oznamov, ktorými ľudia na Facebooku zvyknú komunikovať so svojím okolím.

Česko-slovenský týždeň

Pred pár dňami sa prvýkrát objavili i čísla, ktoré mapujú správanie sa facebookových používateľov z Česka a Slovenska. Publikovala ich česká firma Ataxo ako ukážku z rozsiahleho komerčného monitoringu sociálnych sietí, v ktorom spracovala vyše 120 miliónov statusov.

Ak sa Ataxo nemýli, tak životy našincov a Američanov sa ešte stále líšia, prinajmenšom tie virtuálne. Správanie amerického trhu sa považuje za zrkadlo západného online trhu.

Napríklad dňom bez Facebooku u nás nebýva nedeľa, ale sobota. Mimochodom, podobne sa správa aj väčšina návštevníkov sme.sk. V sobotu k nám prichádza o pätinu menej čitateľov než v nedeľu.

V prípade Facebooku je tento rozdiel ešte vyšší. Na sobotu pripadá zo 120 miliónov statusov, ktoré Ataxo sledoval, päť miliónov. Na nedeľu až pätnásť miliónov. Nedeľa je tak ešte sociálnejšia, než bývajú pondelok alebo utorok.

Cez najrušnejší deň týždňa sa podľa Ataxo objavilo 17 miliónov statusov. No nie je ním streda ako v Amerike, ale až štvrtok. Piatky bývajú najslabšie pracovné dni na Facebooku i na sme.sk.

Ženy viac ako muži

Ďalšia regionálna odchýlka môže potešiť tunajších zamestnávateľov. Naša špička nebýva o tretej popoludní, ale až večer. Začína sa o siedmej, vrcholí o ôsmej a doznieva ešte ďalšiu hodinu. Ešte aj o desiatej večer sú ľudia aktívnejší, než bývajú v pracovnom čase.

Komunikatívnejšie pohlavie, možno nielen vo virtuálnom svete, je ženské. „Na Facebooku viac debatujú ženy ako muži a aktívnejšie sú aj v internetových diskusiách," komentuje svoje čísla Ataxo.

No nie statusy sú najčastejší spôsob sebavyjadrenia. Takmer polovicu obsahu, o ktorý sa ľudia delia na Facebooku, sú odkazy na rôzne iné stránky. Keď už sa rozhodnú napísať niečo vlastné, skôr to bývajú komentáre k statusom priateľov. Vlastné statusy sú až na treťom mieste a tvoria menej ako pätinu zdielaného obsahu.

Pripomeňme, že Facebook sa stal v posledných rokoch svetovo dominantnou sociálnou sieťou s vyše 500 miliónmi používateľmi. Podľa aktuálnych údajov si na ňom vytvorilo konto 2,8 milióna Čechov a 1,55 milióna Slovákov.

Kliknite - obrázok zväčšíte

Všetky správy o sociálnych sieťach nájdete na sme.sk vždy na jednom mieste.