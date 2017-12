Fenomén menom Facebook

Kedysi sa hovorilo, že ak nemáte firemnú internetovú stránku, tak vaša firma v podstate neexistuje. Dnes sa zvykne hovoriť, že ak nie ste na Facebooku, tak akoby ste neexistovali. Fenomén Facebook. Kde vznikol, aký je a aké so sebou prináša riziká?

16. nov 2010 o 14:05 Lukáš KosnoAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

História a súčasnosť

Sociálnu sieť Facebook založil Mark Zuckenberg počas štúdia na Harvarde v roku 2004. Pôvodne ju používali len študenti tejto univerzity, no neskôr sa pripojili aj ostatní, až bola nakoniec v roku 2006 sprístupnená všetkým ľuďom starším ako 13 rokov. Aspoň tak sa to prezentovalo dovtedy, pokým sa nezistilo, že pred založením vlastnej siete pracoval na univerzitnom projekte Harvard Connection.

Facebook sa teda začal medzi ľuďmi rozširovať a konkurenčný MySpace porazil v roku 2008, no a v súčasnosti už prekročil 500 miliónov používateľov (informácia bola oznámená 22. júla). Najviac z nich pochádza z USA (125,881,220), Spojeného kráľovstva (26,543,600) a Indonézie (25,912,960). Jednotkou medzi sociálnymi sieťami je v 111 zo 131 krajín sveta.

Výnimku tvoria naši susedia Česi, u ktorých dominuje komunitný portál Lidé.cz, a aj Rusi, ktorí sú najviac na sieti Vkontakte.ru. V Rusku dokonca Facebook nie je ani v prvej trojke. Zaujímavé však je, že investičná spoločnosť, ktorá stojí za touto ruskou sociálnou sieťou, Digital Sky Technologies, kúpila minulý rok aj malý podiel Facebooku.

Za 1,96% podiel Rusi zaplatili 200 miliónov amerických dolárov. Keď už sme pri podielníkoch, treba spomenúť aj Microsoft, ktorý vlastní 1,6% akcií už od roku 2007.Vtedy za ne zaplatil 240 miliónov dolárov. Ak by bol Facebook štátom, tak by bol tretím najľudnatejším na svete, hneď po Číne a Indii pred USA. Na oslavu tohto míľnika bola spustená služba Stories, na ktorej sa používatelia môžu podeliť so svojimi príbehmi, ako zmenil Facebook ich život.

Poďme sa teraz trochu pozrieť na to, ako vyzerá zloženie používateľov. Niektorí sa možno prekvapia, ale najväčšia aktivita pochádza z krajín Ázie a Afriky. Sú to konkrétne štáty Južná Kórea (73% nárast počtu používateľov za 12 týždňov), Irak (52%) a Angola spolu s Haiti (41%). Čo sa týka vekového zloženia, najskôr si povieme, ako to vyzerá u nás, v Európe. Najviac zaregistrovaných je z vekovej kategórie 16 – 25 rokov. Nasledujú zástupcovia 26 – 34 ročných a na približne rovnakej úrovni sú 35 – 44 roční s 13 – 17. Podobný trend však pozorujeme aj na ostatných kontinentoch.

Facebook na Slovensku

Sociálne siete sa na Slovensku začali rozmáhať vo väčšom rozsahu len minulý rok, pričom dovtedy bol neohrozene na vrchole Pokec od Azetu. Zo sociálnych sietí bol v povedomí ľudí počúvajúcich alternatívnu hudbu MySpace, pretože ho na prezentáciu využívali ich obľúbení hudobníci. Z môjho pohľadu v tom čase pôsobil určite „čistejšie“ ako dnes. Nemusí sa vás to však týkať priamo. Napríklad medzi priateľmi máte naozaj len ľudí, ktorí publikujú len také informácie, ktoré sú pre ostatných prínosom. No keď sa rozhliadnete po skupinách a fanúšikovských stránkach, zistíte aké typy ľudí sa v nich asi realizujú. O nich hovoria aj samotné názvy či nespočetné množstvo gramatických chýb. Možno bolo chybou, že Pokec prišiel s vlastnými klubmi až toto leto a mládež sa nemohla realizovať tam.

Vzostup Facebooku u nás musel logicky spôsobiť aj určité zmeny. Z jeho príchodu mal určite spomínaný Pokec, či už to predstavitelia Azetu priznajú alebo nie, rešpekt. Veď sa určite aj preto zamerali na prinesenie nových funkcií a výrazný redizajn. Tí, čo očakávali, že Pokec stratí časť svojich stabilných používateľov, sa mýlili. Zemetrasenie nenastalo a všetko ide skoro v starých koľajach. „Pokecári“ sa jednoducho zaregistrovali aj na Facebook a začali sa realizovať na ňom. Možno len menej navštevujú Pokec. Dôkazom realizácie vyššie uvedenej skupiny používateľov sú skupiny a stránky. Tie boli vytvorené s úmyslom združovať ľudí naozaj istej skupiny, respektíve ľudí, ktorí sú fanúšikmi nejakého umelca, výrobku a pod. Netrvalo ale dlho a mnoho skupín a stránok predstavujú doslova bezobsažný objekt. Položme si napríklad otázku, aký prínos má napríklad „PeAcE aNd LoVe". Fakt, kto stojí za týmito typmi skupín potvrdzuje aj to, že po tom, čo Pokec spustil kluby, rovnaké typy na ňom začali rásť ako huby po daždi.

Identita a bezpečnosť

Ak si Mark Zuckenberg a neskôr ostatní používatelia siete mysleli, že na nej bude odhalená anonymita, mýlili sa. Nie je výnimkou, ak má niekto namiesto fotky napríklad obrázok animovanej postavičky. To by ešte ale nebol taký problém. Netrvalo totiž dlho a mnohí, najmä z tých neskorších ročníkov, začali vystupovať pod rôznymi zdrobneninami a prezývkami. Niekoho je aspoň možné ako-tak identifikovať, ale niektorých ani to nie.

Takýmto príkladmi sú napríklad Uvedomelý Občan alebo Genialny Leoš. Samostatnou kapitolou internetu je iste bezpečnosť. Všeobecne je známe, že ľudia jej nevenujú dostatočnú pozornosť, o čom svedčia neustále plné IT fóra, na ktorých hľadajú pomoc so zavíreným počítačom. Dnes už ale bezpečnosť dát nemusí znamenať len klasické infiltrácie ako napr. trójske kone a červy. Dáta na vašom disku nemusia vôbec zmiznúť. Ako už býva zvykom, hackeri a útočníci idú tam, kde zacítia obete. No a tých je v súčasnosti najviac na Facebooku. Nemusia pri tom ani myslieť na to, či sú tam mladí alebo starí. Jednoducho je tam pomaly každý. Stačí len zvoliť správnu zbraň a ide sa. Facebook bol za bezpečnostnú stránku pomerne dosť kritizovaný. Aj preto sa úprave manažovania bezpečnostných nastavení venuje, dá sa povedať, často.

Problém je v tom, že ak aj dôjde k sprehľadneniu a zjednodušeniu nastavenia, používateľ dostane po prihlásení notifikáciu a odporučenie kontroly svojich nastavení, no ten tomu nevenuje dostatočnú pozornosť a chce sa tejto správy čo najskôr zbaviť. Mnohí umiestňujú na svoj profil súkromné fotografie, v menšej miere aj videá. Pri prehliadaní úplne neznámych ľudí hneď zistíte, že svoje vlastné súkromie im je ľahostajné. Možno si ale poviete, že to pre nich až také veľké súkromie nie je. Napríklad o osobe XY sa dozviete, že študuje na STU v Bratislave odbor Z, pochádza z Trenčína, má 23 rokov, je zadaný, má rád motošport a dajme tomu, že má 2 bratov. Keďže ste zvedaví, radi si prezriete jeho súkromné fotografie, na ktorých ho nájdete v rôznych zaujímavých situáciách.

Posledný prípad sa objavil len v polovici leta, keď Ron Bowles zozbieral súkromné dáta 100 miliónov používateľov (z 500 mil.) Facebooku do jedného súboru, ktorí ich v nastaveniach mali zaradené medzi verejne dostupnými, a verejne ho dal zdieľať. Boli medzi nimi napríklad telefónne čísla, dátumy narodenia, či unikátne čísla používateľov.

Facebook v stanovisku napísal: „Používatelia Facebooku sú vlastníkmi ich informácií a majú právo rozhodnúť sa, ktoré z nich sprístupnia, komu a kedy chcú. V tomto prípade informácie, ktorých verejnú dostupnosť odsúhlasili používatelia a ktoré už boli dostupné cez Google, Bing či iný vyhľadávač rovnako ako cez Facebook, boli zozbierané jedným z odborníkov. Žiadne súkromné dáta neboli sprístupnené alebo kompromitované“. Na stranu sociálnej siete sa priklonil Martin Meduna, bezpečnostný konzultant spoločnosti Symantec: „V tomto prípade sa nejedná o klasický útok na sociálnu sieť. Ide len o zhromaždenie voľne dostupných údajov a informácií. Ron Bowles urobil, čo môže urobiť každý používateľ internetu bez toho, aby použil akýkoľvek z hackerských prostriedkov,“ hovorí Meduna. Iný pohľad na vec má ale David Harley z ESETu: „Facebook zrejme nevyčerpal všetky možnosti ochrániť súkromné informácie užívateľov,“ povedal Harley. „Reakcia sociálnej siete, že ‘neunikli žiadne súkromné dáta‘ je zaujímavá. Ak sa na to pozrieme doslovne, Facebook má pravdu: tieto dáta neboli súkromné, keďže ich nechránili prísnejšie bezpečnostné nastavenia, ktoré sú opatrnému užívateľovi dostupné,“ dodal.

To ale nie je zďaleka všetko. Možno tiež patríte k tým, ktorí sa pridali do skupín, respektíve sa stali fanúšikmi na stránkach typu „SMS správy zdarma! Aktivujte si aplikáciu na posielanie voľných SMS,“ alebo pozorujete medzi aktivitami vašich priateľov, ako sa denne pridávajú do ďalších a ďalších skupín. V skutočnosti ale vôbec nezistíte, kto sleduje váš profil, nebudete posielať SMS zadarmo, nezmeníte si grafické rozhranie, nedostanete žiadnu finančnú výhru, nezabránite spoplatneniu siete (nebolo to totiž v pláne), nebude vám ani vašim priateľom hrať nejaká hudba, „chat“ sa nezmení na nový a lepší, nevyhráte iPhone a ani vám nepribudne tlačidlo „nepáči sa mi“.

Cieľom týchto stránok je nakumulovanie veľkého počtu ľudí na jedno miesto. Keď sa tak stane, zakladateľ respektíve skupina zakladateľov, na vytvorenej komunite dokážu zarobiť nemalé finančné prostriedky. Skupinu môžu totiž predať na reklamné účely, prípadne šírenie infiltrácií. Predstavte si, že ste obchodník a vašou cieľovou skupinou sú prevažne mladí ľudia, ktorí pravidelne používajú internet. Odkúpením takejto skupiny oslovíte masy bez toho, aby ste sa veľmi nadreli. Tvorcovia počítačových hrozieb, prostredníctvom ktorých môžu získať prístup napr. k bankovým účtom, by mali ako na „podnose“ ľudí, ktorí bezhlavo klikajú na odkazy, ktoré sa k nim dostanú. Napríklad v Českej republike bol zo dňa na deň zmenený názov skupiny na meno s politickým podtónom.

Používatelia sú nepoučiteľní. Neustále si myslia, že vzhľad stránky je možné zmeniť tým, že odporučia stránku priateľom.

Ďalším typom zneužitia ľudí môže byť nepriamy finančný zisk podvodníka. Vlastník skupiny pri využití tzv. iframe dosiahne, aby sa v pozadí načítali jeho stránky, prostredníctvom ktorých zarába peniaze. Na jednom zahraničnom fóre sa zasa nachádzajú konkrétne ponuky skupín a stránok na predaj. Jeden dotyčný napríklad ponúka skupinu s vyše miliónom za 49 amerických dolárov. Ak ste sa teda pridali do podozrivej skupiny alebo stali fanúšikom, stačí prejsť na dotyčnú stránku a odhlásiť sa z nej.

Netreba zabúdať ani na phishingové útoky. Vyskytli sa napríklad e-mailové správy, ktoré používateľa navádzali, aby aktualizoval svoj účet v dôsledku plánovaného vylepšenia služby. Ak v ňom používateľ klikol na tlačidlo „Update“, bol presmerovaný na podvodnú stránku pripomínajúcu Facebook (www.facebook.com.vcsltp.com). Na nej bol „štandardný“ prihlasovací formulár, pričom e-mailová adresa používateľa bola vyplnená automaticky a vyžaduje sa len heslo k účtu. Útočníci totiž predpokladali, že e-mailová adresa, na ktorú doručili spam, bola použitá aj pri registrácii. V prípade, že boli údaje vyplnené, užívateľ sa dostal na ďalšiu stránku, ktorá žiadala zadanie krajiny, mena a priezviska. Po ich vyplnení stránka presmerovala obeť na oficiálnu stránku sociálnej siete.

Priamo cez Facebook sa šírili aj červy. Konkrétne Win32/Koobface. Celé sa to začalo v lete roku 2008, no na Slovensko prenikli až v zime, čo bolo spôsobené neskorším rozširovaním siete u nás. Červ rozposielal správy s textom a odkazom, ktorý sa týkal videí, napr. „You look funny in this new video; Paris Hilton Tosses Dwarf On The Street; You must see it!!! LOL. My friend catched you on hidden cam; Is it really celebrity? Funny Moments“. Uvedená stránka pripomínala YouTube, no po kliknutí na spustenie videa bol používateľ vyzvaný k stiahnutiu a inštalácii aktualizácie určenej pre Flash Player. Tento spôsob klamania už ale nebol ničím prevratný. Koobface mal dve zaujímavé technické charakteristiky. Prvou bola „netrvalosť“, čo znamenalo, že červ po spustení vykonal svoju škodlivú činnosť – získal informácie, kontaktoval riadiaci a kontrolný server a nakoniec sa sám zmazal. Druhou vlastnosťou bolo, že autori infiltrácie použili iný spôsob „zmätenia“ detekčného jadra antivírusu. Namiesto packerov bolo využité zreťazenie malých častí kódu.

Nastavenie bezpečnosti pri tom vôbec nie je niečo zložité. Facebook ho optimalizoval do takej podoby, že stačí pár kliknutí a viete, ktoré informácie o vás vidia všetci používatelia siete alebo len vaši priatelia, prípadne aj ich priatelia. Samozrejme, že niektoré informácie môžete vidieť len vy. Sieť ponúka aj štyri preddefinované nastavenia – zdieľať všetko, len priateľom a ich priateľom, priateľom, a odporúčané nastavenie, ktoré je istým mixom vyššie spomenutého. Prehľadne usporiadané boli aj nastavenia týkajúce sa aplikácií. K dispozícii je aj možnosť blokovať konkrétnych používateľov a ich pozvánky na stránky a udalosti. Bezpečnosť vylepšuje aj nedávno predstavená novinka Login Notifications, ktorá zaznamenáva prihlásenia k vášmu účtu. Súčasťou informácií je aj popis zariadenia, z ktorého bolo prihlásenie vykonané (ak ale využívate globálneho slovenského operátora, vždy bude uvedená Bratislava). Nechýba ani miesto a operačný systém. V prípade, že sa v zozname nachádza neznáme zariadenie, dá sa zablokovať. Používateľ si vďaka tejto novinke môže nechať posielať notifikácie aj na mobilný telefón. Zaujímavosťou však zostáva skutočnosť, že keď Facebook vykonal úpravy bezpečnostných nastavení, základné nastavenie bolo nastavené do podoby, keď boli všetky vaše informácie zdieľané s každým používateľom. Každému sa síce zobrazila po prihlásení správa, aby si nastavenia skontroloval, ale mnohí tak pochopiteľne neurobili. Milióny ľudí tak bezplatne vytvára na Facebooku obsah, ktorý môžu využiť rôzne skupiny ľudí vo svoj prospech. A to, že sa dá ľahko takýto obsah zozbierať demonštroval nedávno už spomínaný Ron Bowles.

Marketing a prínos Facebooku

Sociálne siete sa stali nástrojom marketingu a reklamy. Výrok „Ak nie si na Facebooku, tak neexistuješ“ už pomaly neplatí len pre bežných ľudí, ale aj pre firmy. Svoj účet majú vytvorené IT firmy, noviny, časopisy, rozhlasové stanice, mobilní operátori, pretekárske tímy a mnohí ďalší. Nie je výnimkou, ak sa cez sociálne siete súťaží o vecné ceny či lístky na kultúrne podujatia v prípade médií. Na Facebook sa začali sťahovať aj verejní predstavitelia a politické strany. Už nestačí mať len vlastnú webovú stránku, treba mať aj účet na Facebooku, respektíve aj fan stránku, na ktorej nie je počet fanúšikov limitovaný, ako tomu je v prípade „priateľstiev“. Na Slovensku v počte fanúšikov jednoznačne dominuje strana SaS, ktorú mnohí nazývajú internetovou stranou. To využili aj bulvárne médiá pri vyobrazení jej hlavného predstaviteľa. Zvyšné strany zaostávajú so značným odstupom. Otázne je ale to, či „fanúšikovia“ sú skutoční alebo len odoberajú novinky preto, aby mali prehľad. Celkovo zo všetkých strán, ktoré kandidovali v júnových voľbách, malo účet na Facebooku 14 subjektov (celkovo 18).

Facebook zmenil aj vývoj internetových stránok a štandardného softvéru. Internetové stránky v čoraz väčšom počte obsahujú Facebook banner s údajom o počte fanúšikov a možnosťou „obľúbiť“ si ju. Nechýba samozrejme možnosť zdieľať články cez svoj účet. Dnes sa objavuje novinka v podaní modulu pre komentáre, keď na okomentovanie článkov stačí mať účet na Facebooku. Na sociálne siete reagovali aj vývojári programov. Napríklad Microsoft len nedávno vydal aktualizáciu doplnku Outlook Social Connector pre e-mailového klienta Outlook. Jeho úlohou je prinášať aktualizácie zo sociálnych sietí priamo do rozhrania Outlooku. Ďalej umožňuje spravovať osobné informácie, informácie o ľuďoch, s ktorými je užívateľ prepojený, históriu komunikácie a ďalšie informácie. Keď už sme pri Microsofte, treba spomenúť, že funkciu týkajúcu sa sociálnych sietí priniesol aj pre nový Hotmail a začal dokonca spolupracovať aj so samotným Facebookom po nepodarenom štarte stránky Docs.com a do vyhľadávača Facebooku spoločne zapracovali nový vyhľadávač Bing.

Chybovosť a vývoj

Facebook prešiel od svojho vzniku niekoľkými zmenami. Ako po dizajnovej, tak aj po technickej stránke. A vždy ich sprevádzala známa nespokojnosť používateľov, ktorí zakladali skupiny proti novinkám. Samozrejme, že tým nič nedosiahli a po krátkom čase si zvykli na malé zmeny. Čo sa týka obsahu pod pokrievkou, tam už veľa z nás nevidí. Človek by povedal, že internetová stránka s obrovským finančným a programátorským potenciálom bude riešiť technické problémy promptne. Bohužiaľ, pre „facebookárov“ to ale tak nie je. No a koľko trvá riešenie problému? Technický tím odstránil nami zistený problém s jednou stránkou za zhruba mesiac. Pozitívom existencie Facebooku je napríklad vývoj, respektíve zdokonalenie existujúcich technológií. Ide totiž o veľký „projekt“, ktorý si vyžaduje prevádzku množstva serverov a čo najrýchlejšiu komunikáciu medzi nimi. Medzi ovocie vývojárskeho tímu sociálnej siete patrí napríklad prekladač HipHop, ktorý transformuje PHP kód do C++.

Sociológia na záver

Aby sme nehovorili len o technických veciach a holých faktoch, pozrime sa na záver na to, ako Facebook vplýva na náš reálny život, ktorý stále žijeme. Odporúčame zhliadnuť video na videoportáli YouTube (bit.ly/aaNoQe). Fenomén „F“ ukrajuje z nášho voľného času a súkromia. To sa týka predovšetkým mladších ročníkov, čo dokumentuje aj spomenuté video. Žráčom času sú aj hry, ktoré sú pre svojich vývojárov solídnym zdrojom financií. Hrozí tak nielen už mnohokrát spomínaný vplyv na zdravotný stav ľudí, ale aj na ich skutočné sociálne kontakty a komunikáciu s ďalšími ľuďmi. Pozitívum je v ľahšom spojení so známymi, ktorých sme dávno nevideli a nemáme na nich kontakt. V oblasti biznisu sa firmám otvorili nové možnosti marketingu. Facebook dokonca hýbe preferenciami politických strán, o čom svedčia výsledky volieb v Českej republike, ale čiastočne aj na Slovensku. Negatívum pre firmy ale spočíva v tom, že ich zamestnanci na ňom môžu tráviť svoj pracovný čas. Známy je napríklad prípad z Francúzska, kde podľa Aurélie Boullet úradnici pracujú pár hodín týždenne a ostatok času preflákajú napríklad na Facebooku. Toto zistenie potvrdzuje aj česká spoločnosť truconneXion, ktorá zistila, že pätinu pracovného času trávia zamestnanci zábavou. Nie je už výnimkou, že v zmluve medzi zamestnancom a zamestnávateľom je odsek o umožnení sledovania práce dotyčného.