HP od nového fiškálneho roku mení stratégiu

Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) od nového fiškálneho roku, ktorý začal v novembri, mení svoju stratégiu.

8. nov 2010 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Ako uviedol generálny riaditeľ HP Slovakia Martin Kubala, prieskum vypracovaný pre HP ukázal, že úloha IT sa oveľa viac posúva od úlohy podnikového administrátora k plnohodnotnému zabezpečenie prevádzky podniku. Znamená to odklon od izolovaných riešení a sústredenie sa na integrované

Zmenu vyvolalo aj presadzovanie mobilných zariadení a cloud computingu, nakoľko stále rastú požiadavky na vzájomnú konektivitu a okamžité pripojenie zo všetkých miest siete. Podniky preto žiadajú okamžitú odozvu v sekundách, nie do hodín alebo dlhšieho času.

Prieskum HP ukázal, že manažéri chcú mať svoje podniky pripravené prispôsobiť zmenám. Ako zdôraznil Kubala, IT vo firmách už nie je jedným oddelením poskytujúcim služby a servis, ale je neoddeliteľnou súčasťou biznisu a čoraz častejšie podniky IT služby outsourcujú.

O prechode od izolovaných k integrovaným riešeniam podľa Kubalu svedčí aj rozsah akvizícií, ktoré v tomto roku zaznamenal IT trh. "Ešte nikdy nebol taký konsolidovaný ako v súčasnosti," upozornil Kubala. Veľké firmy podľa neho preberajú menšie špecializované spoločnosti a integrujú ich služby do svojho portfólia.

