FIFA 11 - premenená jedenástka

Nový ročník futbalového simulátoru od EA Sports prichádza s mierne obmenenou jedenástkou, no posily v poli sa nedajú prehliadnuť. Už len to, že PC verzia dostala konečne plnohodnotný engine.

8. nov 2010 o 10:50 Ján Kordoš

Nový ročník futbalového simulátoru od EA Sports prichádza s mierne obmenenou jedenástkou, no posily v poli sa nedajú prehliadnuť. Už len to, že PC verzia dostala konečne plnohodnotný engine a pribudli všetky novinky, ktoré na konzolách berieme ako samozrejmosť, no na osobných počítačoch vylepšenia absentovali. Ak máte radi futbal, ten virtuálny v podobe FIFA 11 si zamilujete. A konečne už aj na PC.

Je absolútne zbytočné opisovať úžas nad širokým spektrom získaných licencií. Či už na známe kluby v najlepších súťažiach alebo i tie okrajové, podobne i hráčov, soundtrack, kopačky... To jednoducho k FIFE už nezmazateľne patrí a berieme to ako automatický klad, ktorý robí z tohto futbalu plnohodnotný zážitok. Lenže po tohtoročnom – a úspešnom – World Cup 2010 sme chceli o čosi viac. Dostali sme to, avšak ten pocit z ovládania hráčov či hráča na ihrisku získate až potom, čo si skúsite starý a spätne nový ročník. Znovu funguje tá potvora mágia: nová FIFA sa hrá o presne taký kus lepšie, aby ste sa k starej nevrátili. Čestné iskričkové!



Ale prejdime k veci. PC hráči dostali vizuálne presne to, čo si zaslúžia, pričom hardvérová náročnosť samozrejme stúpla, avšak nie až tak závratne. Konečne sa na to dá pozerať, viac však poteší ovládanie hráčov v 360°, obrovská porcia nových pohybov a parádičiek, intuitívnejší interface, plnohodnotná podpora multiplayeru, Be a Pro mód a... a jednoducho to je konečne futbal, za ktorý sa v EA Sports nemusia hanbiť. Nie je tu síce všetko, čo v konzolovej „jedenástke“, avšak to, že v Be a Pro móde nemožno ovládať brankára nikoho až tak iritovať nebude. Taktiež je „starý“ systém prihrávok z konzol pre PC hráčov nový a stále funkčný... Nie je to teda kópia jedna k jednej, herné konzoly majú znovu o čosi navrch, ale už je to len o kúsok. Dá sa konštatovať, že FIFA 11 pre PC je vlastne konzolová „desiatka“ s novými štatistikami. Plus niečo navyše. A to je sakramentsky dobrá správa.

Výrazne sa zmenila podstata samotného hrania. Chcete príklad? FC Barcelona môže hrať krásny futbal (čo aj hrá), no trofej Ligy Majstrov získal aj tak Inter Miláno. Prihrávky je nutné adresovať omnoho precíznejšie a presnejšie, obrovský postup smerom vpred spravila pozičná hra a nie je problémom takticky nabiehať v úlohe obrancu do priestorov, kam by mohla smerovať prihrávka a rýchlo zaveliť do protiútoku. Automaticky sa tak do popredia derie taktiež taktické rozostavenie mužstva, ktoré má obrovskú váhu. Hrať systémom 4-4-2 je síce pekné a veľkú chybu tým nespravíte, no ani nič nezískate. Neznamená to hneď, že budete čachrovať s číselkami a rozostavením hráčov tak, aby to nejako vyzeralo, ono tentoraz ak postavíte hráča do poľa, musí mu byť táto pozícia aspoň čiastočne prirodzená. Nie, Hamšík nemá chodiť po lopty až k obranným radom, Škrteľ nie je tvorca hry a malý Weiss sa do obrannej taktiky nehodí. O toto všetko sa nám stará špecialita Personality+. Funguje na výbornú, každý hráč vášho mužstva je iný, má odlišné prednosti, v inom zaostáva, vie sa presadiť v osobných súbojoch alebo dá skôr presný pas. To jednoducho musíte vidieť priamo v akcii a sami zistíte, že vplyv na hru je obrovský, hlavne ak sa rozhodnete pre dlhodobejší režim v Kariére. Nahradiť hráča v poli je jednoduché, avšak musí zapadnúť do vašej taktiky. Okamžite to pocítite napríklad pri striedaní, ktorým sa dá mnoho zmeniť a platí, že musíte mať šťastnú ruku.

Príkladov sa dá nájsť mnoho. Futbalové hviezdy samozrejme vynikajú špecifickým prístupom a ihneď vidíte, kto si dokáže pokryť loptu alebo kto je silný jeden na jedného či disponuje rýchlosťou. A počas zápasu sa to ukáže. Hrať na bezhlavé útočenie do plných bez potrebne vybavených hráčov je krajne neúčinné, čo však sami veľmi rýchlo zistíte. Samotná hra sa tak teda stáva o čosi menej atraktívnejšou, avšak je reálnejšia a núti vás hrať s rozumom a využívať hráčsky potenciál mužstva. Neexistuje teda víťazná taktika pre ktorékoľvek mužstvo, a to všetko vďaka nenápadnej featurke Personality+.

Miernymi úpravami – bezpochyby k lepšiemu – prešiel aj fyzikálny model samotnej lopty. Odráža sa takmer reálne, taktiež jej pohyb po trávniku či odskoky sú znovu lepšie. Pri spracovávaní prihrávok nie je lopta nalepená na kopačkách hráčov, odskakuje a dochádza k mnohým tečom. Užijete si to pri prienikoch (ak máte dravého hráča) alebo štandardných situáciách. Taktiež hráči nie sú len figuríny a pri sledovaní jednotlivých animácií, ktoré sú znovu (áno, opakujeme sa rok čo rok) ešte precíznejšie, reálnejšie, na nerozoznanie od televízneho prenosu. To jednoducho musíte vidieť a mnohé detaily si nevšimnete počas samotného zápasu, ale až pri spomalenom zábere. Ak chcete vidieť, prečo to hráč kopol tak ako kopol, prečo strela nemala adekvátnu razanciu: pozrite si spomalený záznam a zistíte, že lopta neskutočne odskakuje, hráči si nedarujú ani kúsok voľného priestoru. Výsledkom sú krásne prihrávky i kazenie hry a hlavne góly padajú vždy – VŽDY – z iných pozícií a v podstate to musíte stále skúšať. Niekedy ide o náhodu, keď sa k vám odrazí lopta, inokedy to tam proste nádherne padne.

Omnoho príjemnejšia je i obranná činnosť, na ktorej môžete postaviť základnú stratégiu. Tak ako obrancovi zvýšili svoju efektivitu, môžu sa kvalitní útočníci presadzovať v súbojoch jeden na jedného. Lenže to funguje ako celok, hráči si pekne súperov preberajú, dokážu inteligentne reagovať na prečíslenia. Obrana je teda konečne vskutku úžasná, až je radosť brániť. Rôznorodé situácie, ktoré vyplývajú z hrania, sú úchvatné, pretože vy to divadielko na zelenom javisku nesledujete, vy ho tvoríte. Niektoré zápasy sa budú prelievať zo strany na stranu, avšak len medzi šestnástkami, takže bezgólový je dosiahnuteľný. Dopredu sa posunul i výkon brankárov. Priamo v šestnástke vyťahujú bravúrne zákroky, no nikdy to nie je tak, že by čarovali nereálne alebo púšťali lacné góly. Novinkou – v konzolovej verzii – je možnosť ovládania samotného brankára. Znie to zaujímavo a po pozitívnej skúsenosti z NHL série to proste musíte skúsiť, no zároveň zistíte, že je to celé trochu divné a náročné. Vidíte síce pozíciu, kde by mal brankár stáť, avšak jeho ovládanie je možno až príliš špecifické a naučiť sa ho chce skutočne mnoho času. Úloha brankára vo futbale je totiž často veľmi nevďačná. Striel oproti hokeju je omnoho menej, stane sa, že si celý zápas poriadne ani nesiahnete na loptu a dianie na ihrisku len sledujete. Chvalabohu sa dá vývoj aspoň čiastočne ovplyvňovať, keď môžete spoluhráčom poradiť, nech nahrávajú a podobne.

Technické spracovanie netreba obšírne komentovať. Vyzerá to úžasne a neslintáme nad krásnymi textúrami alebo grafickými efektami – o tie ani vôbec nejde, no animácie jednotlivých pohybov sú neskutočné, nevidíte umelé prechody medzi nimi, všetko to vyzerá tak, akoby po ihrisku skutočne behalo 22 futbalistov. Jediným problémom je trochu nemotornejšie preberanie si súpera, keďže obranca nedokáže spraviť razantné a rýchle zmeny pohybu. Ale inak nádhera. Možno by to chcelo popracovať na interaktívnejšom trávniku, avšak o tom futbal nie je. A tento vyzerá krásne. Ozvučenie sa už dlhé roky nemení. Aj tentoraz sa musíme pousmiať nad komentátorom – áno, dabing je český, avšak znovu je to rovnaké sklamanie, niektoré hlášky sa navyše opakujú roky, niektoré iritujú, niektoré sa vôbec nehodia a konkurujú i skvostným perlám z našej TV. Samozrejme tu máme aj multiplayer, ktorého kvality netreba pomaly ani preverovať. Vždy je zábava rozdať si to so proti skutočným ľuďom, veď ide o šport! Fungujú virtuálne ligy, máme tu rýchle zápasy, zbierate body a tentoraz ak sa zozbierate kompletne jedenásti priatelia, môžete zostaviť kompletné mužstvo! Silný vplyv komunitných prvkov robí z FIFY 11 neskutočne ozrutné monštrum, ktoré fanúšikov virtuálneho futbalu bez problémov vydrží celý rok.

O FIFE 11 by sa dalo básniť ešte hodiny. Áno, môžeme si zostavovať vlastný tím v móde FIFA Ultimate Team, nastavovať si vlastné skandovanie publika a podobné prkotiny. Sú to drobnosti, pretože to, čo robí z FIFY 11 úžasný futbal, je samotné dianie na ihrisku. To sa z arkádového pobehovania zmenilo na futbal. Možno nie krásny, v ktorom vychádza každá nahrávka a všetci hráči ovládajú milión plus jednu fintu, no je to futbal s atmosférou. Navyše teraz konečne plnohodnotný na PC! Jednoducho nie je o čom.