Najlacnejší mobil stojí 1,14 eura. Predávajú ho v Británii

Je úžasne jednoduchý, vyrába ho Alcatel a má zabudované FM rádio a hry. Na jedno nabitie zvládne 400 hodín pohotovostnej prevádzky alebo päť hodín nepretržitého telefonovania.

8. nov 2010 o 9:18 Milan Gigel

Predáva sa na britskom trhu za 99 pencí s 10 librovou predplatenou kartou bez akejkoľvek viazanosti.

S mobilom, ktorý je lacnejší ako Big Mac prišla na trh firma Carphone Warehouse, ktorá chce osloviť tých, ktorí doposiaľ mobil nepoužívajú a nie sú zdatní v technológiách. Podľa slov zástupcov spoločnosti mohli s rovnakou ponukou vyrukovať už v roku 2007, kedy bola ekonomika na vrchole.

Ide o ďalší z produktov, ktorý symbolizuje súčasný britský životný štýl, ktorý je silne viazaný na konzum. Všetko putuje do smetiaka bez ohľadu na to, o čo ide. Tesco prišlo pred dvoma rokmi na trh so 4 librovými džínsami, k rovnakému trendu sa pripojila aj Ikea s lacným jednorazovým nábytkom.