Gmail v nových farbách

Ak vás zunovali všetky farebné témy, ktoré ponúka Gmail vo svojom používateľskom rozhraní, mali by ste opäť nahliadnuť do ich ponuky. V portfóliu pribudlo päť nových, ktoré sa snažia priniesť trochu života do dôverne známeho, fádneho prostredia.

8. nov 2010 o 6:58 Milan Gigel

Kým niektorí používatelia hľadajú v témach možnosť vyjadriť svoju individualitu, iní chcú dosiahnuť lepšiu čitateľnosť či prehľadnosť poštovej schránky. Na nezaplatenie je však možnosť odlíšenia grafiky v prípade, ak používate niekoľko rôznych Gmail účtov súčasne. Vždy ste si istí, že píšete z toho správneho.