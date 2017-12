Český Telecom a Aliatel pilotne spúšťajú voľbu prevádzkovateľa

Praha 3. júna (TASR) - Pilotnú prevádzku služby Voľba prevádzkovateľa spustili dnes Český Telecom a spoločnosť Aliatel v uzlovom telefónnom obvode Jihlava.

Za predpokladu úspešného otestovania zavedie Telecom túto službu od 13. júna tiež v obvode Tábor.

"Cieľom projektu je otestovať externé i interné procesy, súvisiace so službou Voľba prevádzkovateľa," uviedol Pavel Jiroušek, výkonný prezident pre služby veľkopredaja Českého Telecomu. "Overené skúsenosti by mali uľahčiť praktické zavedenie technológie do komerčnej prevádzky," dodal.

Lokality Jihlava a Tábor boli na testovanie vybraté, pretože sa tam dá projekt uskutočniť najrýchlejšie a najľahšie. Na zavedení Voľby prevádzkovateľa pracuje Český Telecom od roku 2000. Služba umožní zákazníkom cez linku Českého Telecomu zvoliť si vytočením krátkeho predčíslia iného operátora. Zákazník musí mať s daným alternatívnym operátorom uzavretú zmluvu.

Komplexné náklady Českého Telecomu na zavedenie tejto služby boli vyčíslené na 1,547 miliardy Kč.

(1 CZK = 1,435 SKK)

(spravodajkyňa TASR Kamila Pešeková)

