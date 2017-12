Objavíme budúci rok Pandoru z Avatara?

Exoplanéty už poznáme, astronómovia začínajú hľadať exomesiace. A posielajú správy k mimozemšťanom. Tie na rozdiel od raketoplánu Discovery aspoň letia. Týždeň vo vede.

7. nov 2010 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Poletí, nepoletí. Poletí, nepoletí. Aj nejako takto vyzerali vyhlásenia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.

Raketoplán Discovery mal na svoju poslednú misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS vyštartovať už v utorok, potom sa to presunulo na štvrtok či piatok, až sa inžinieri napokon rozhodli, že raketoplán poletí najskôr koncom novembra.

Rozlúčku s dvadsaťpäťročným strojom tak ešte na chvíľku odložíme. Dovtedy možno zistíme, či to bude predposledná misia, alebo NASA predsa len pošle do kozmu aj Atlantis. +Čítajte viac

Na teoretickej fyzike je krásna jej odvaha. Špekuluje o veciach, ktoré zatiaľ nik nemôže dokázať. Dôležité je však to zázračné slovíčko „zatiaľ“, ktorým sa líši od rôznych patavedeckých astrológií.

S odvážnou hypotézou teraz prišli americkí vedci: ak žijeme vo večne inflačnom multiverze (čo nemusí byť pravda), mohol by náš vesmír skončiť už o päť miliárd rokov.

Teda vtedy, keď by našu Zem tak či onak zničili Slnko. Vyplýva to z trochu zvláštnych matematických vyjadrení. Ale na obranu vedcov, za „trochu“ zvláštne matematické vyjadrenia mali iste aj prácu Newtona s Leibnizom. +Čítajte viac

Vieme, že neandertálci neboli hlúpejší ani menej šikovní ako naši predkovia (že sú do istej miery tiež našimi predkami, napokon pripomíname skoro každý týždeň).

Pravdepodobne však boli oveľa agresívnejší, možno dokonca boli ich bežnou rutinou bitky o partnerky. Zrejme boli aj súťaživejší a značne promiskuitní. To však vyzerá skôr ako evolučná výhoda, stále tak ostáva jednoznačne dokázať, prečo vlastne vyhynuli. +Čítajte viac

Optimista by asi inteligentným mimozemšťanom odkázal: „Sme tu a čakáme na vás.“ Ak by už musel prehovoriť pesimista, bolo by to čosi ako: „Sme tu a choďte preč. Bordel si dokážeme narobiť aj sami.“

Práve otázka, či sme vo vesmíre sami, je jedna z najfascinujúcejších, aké si ľudstvo kedy položilo. Ak je odpoveď nie, ostáva nájsť miest, kde naši kozmickí kolegovia žijú.

Už dnes vieme o stovkách exoplanét. Vieme aj o iných planetárnych systémoch, kde planéty krúžia okolo svojich sĺnk. Vieme aj o takom, kde by mohli byť jedna či dve exoplanéty s vhodnými podmienkami pre život.

Vedcom dokonca už nestačia ani planéty a novinkou je objavovanie exomesiacov – odhaduje sa, že prvý objavia už budúci rok. Možno je aj ten najdôležitejší krok len otázkou času. Veď ako kedysi povedal Carl Sagan, „ak sme vo vesmíre sami, potom je to neuveriteľné mrhanie priestorom“. +Čítajte viac

A mimochodom, ak premýšľate nad kúpou novej 3D televízie, možno by ste mali ešte chvíľu počkať. O pár rokov môžu byť tri rozmery nudnou starožitnosťou. Údajne prichádzajú hologramy. +Čítajte viac