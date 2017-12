Analógová pomoc digitálu opäť uviazla

Znevýhodnení ľudia si na príspevok na kúpu digitálnych set-top boxov počkajú ešte asi dva týždne. Hľadá sa spôsob pomoci.

5. nov 2010 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Dotácie dôchodcom či telesne postihnutým na kúpu digitálnych tunerov, teda set-top boxov, sa odkladajú. Plán rezortu dopravy prispieť ľuďom na kúpu zariadení cez sociálne dávky narazil na legislatívnu prekážku.

O dávkach je totiž možné rozhodovať len v správnom konaní. „Z tohto dôvodu nie je možné jednorazovo zvýšiť tieto dávky, aby sa vyplatila pomoc na zakúpenie zariadení, ktoré umožňujú prijímať digitálne vysielanie,“ povedala hovorkyňa rezortu práce Slavomíra Sélešová.

Úspora by bola nulová

Rezort Jána Figeľa (KDH) chcel sociálnymi dávkami obísť metodiku, ktorú na ministerstve zanechal Ľubomír Vážny (Smer). Tá rátala s tlačou poukážok, ktoré by museli byť chránené proti falšovaniu.

K tomu by pribudla aj byrokracia so žiadosťami o ich vydanie. Tlač poukážok a ich distribúcia by vyšla na 700-tisíc eur.

„Prípadné jednorazové vyplatenie sociálnej dávky by bolo rovnako nákladné ako tlač poukážok,“ upozorňuje Sélešová.

Okrem toho by mohlo poškodiť dotknutých občanov, pretože by sa im zvýšil celkový ročný príjem. Vyplatením 20-eurového príspevku na kúpu set-top boxu by o rok mohli stratiť nárok na dôležitejšie sociálne dávky.

Peniaze sú, hľadá sa spôsob

Hovorca ministerstva dopravy Martin Krajčovič povedal, že vláda Roberta Fica (Smer) nevyčlenila na dotácie žiadne peniaze.

„Peniaze sme našli, momentálne však hľadáme najefektívnejší spôsob, ako ich vyplatiť, aby to bolo čo najmenej finančne a administratívne náročné,“ povedal. Nová metodika príspevkov by mala byť známa do dvoch týždňov.

Ministerstvo dopravy však neplánuje použiť Vážneho model. Ráta s použitím databázy ústredia práce. „Budeme spolupracovať najmä na zistení osôb, ktorým by mala byť podpora na zakúpenie set-top boxov poskytnutá,“ povedala Sélešová.

Adresnosť 20­eurových príspevkov je pritom jednou z podmienok štátnej pomoci, ktorú nám Európska komisia schválila v septembri. Celkovo na ňu môžeme minúť 11 miliónov eur, ráta sa však len so štyrmi. Pomoc by sa tak mala týkať zhruba 200-tisíc ľudí.