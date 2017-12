Novembrové lahôdky z herného sveta

Kvantitou síce novembrový zoznam výrazne zaostáva za minuloročnými, dokonca by sme aj po iné mesiace našli viacero kandidátov na možnú kúpu.

4. nov 2010 o 22:40 Ján Kordoš

Predvianočné obdobie bolo kedysi časom, kedy vychádzala väčšina hitov na daný rok. Znamenalo to jedno: hráči sa sústredili iba na zopár vybraných projektov a ostatné – či už menej propagované alebo proste neprávom prehliadené, hoc samozrejme kvalitné – jednoducho ignorovali. Tvorcom plač nepomohol, vydavatelia si mohli trhať vlasy nad slabým predajom.

Aj preto, že analýzy jasne ukázali, po čom hráči siahnu odhliadnuc od celkovej kvality, sa presadzujú v stále lukratívnom období predovšetkým známe značky. I preto sme sa rozhodli aj náš zoznam zoštíhliť. Všetci totiž škrtajú a presúvajú svoje hry na neskoršie obdobie. Môžete vydať čokoľvek, každý si radšej kúpi nové Call of Duty alebo Assassin's Creed. Dobre, máme tu aj tie, no čo nás okrem nich ešte čaká?

Football Manager 2011

4. november

PC

Hovorí sa, že stará láska nehrdzavie a športové hry sa budú predávať rok čo rok už len preto, že ide o nový ročník. Ako tieto dve veci súvisia? Dokonca s hrou, v ktorej neovládate ani len jedného hráča či športovca? Jednoducho, séria Football Manager od Sports Interactive je droga. Zlá a zákerná. Futbalový manažér najvyšších kvalít vás prinúti desiatky až stovky hodín pozerať na tabuľky, skákať na stoličke po góle vsietenom v nadstavenom čase alebo nadávať na čiernu sviňu, lebo to proste určite faul byť musel. Znovu dostaneme porciu prepracovaných štatistík a údajov, no dôjde i na zlepšenia.

Zábavnejší by mal byť tréning mužstva, ktorý skutočne stál na okraji záujmu mnohých virtuálnych manažérov. Rozšírené možnosti a prepracovanejšie tréningové metódy prevzali vývojári priamo z praxe, keď boli sledovať anglické tímy priamo na ich trávnikoch. Nečudo, veď FM je v Anglicku modla. Omnoho viac sa budeme môcť spoliehať na prácu herných agentov, ktorí síce svoju prácu robili, no čo sa týka kvality to nebolo vždy najlepšie a často sme radšej lovili talenty manuálne. Zmení sa i to. Taktiež budú menšie zmeny v zápasovom engine, takže dianie na ihrisku bude vyzerať ešte reálnejšie. Už nech to je tu a dovolenka na týždeň k tomu!

James Bond: Blood Stone

5. november

PC, Xbox 360, Playstation 3, Nintendo DS

Najznámejší tajný agent Jej veličenstva musí znovu do služby. Tentoraz by však už nemalo ísť o lineárnu akciu, v ktorej stačilo presne mieriť a panáci padali na kolená. Navyše nie sú vývojári z Bizzaree Creations zväzovaní filmovou licenciou. Do kín napokon nový Bond ani nedorazí (kríza) a jedinou možnosťou ako si užiť výrazne drsnejšie dobrodružstvo je ponoriť sa do virtuálneho sveta v Blood Stone. Rôznorodé prostredie (Grécko, Bangok, Monako, Istanbul, Sibír), nadabovanie známymi menami (Daniel Craig ako Bond, Joss Stone ako bondgirl, Judi Dench ako M.) a hlavne spojenie naskriptovaných akčných scén s ovládaním vozidiel by mohli spraviť z celej hry titul, ktorý bude radosť hrať a nebude mu chýbať filmová pompéznosť.

Taktiež budeme môcť zvoliť tichú taktiku, zakrádať sa v tieňoch a nepriateľov likvidovať zo zálohy. Ako samozrejmosť už dnes berieme tzv. Focus Aim, čiže instatné zabitie jedným tlačidlom. Nebude to žiadna pakáreň ako v Conviction, ale pekne brutálne lámanie väzov. Jednoducho sa skutočne tešíme, navyše to v Bizzare s naháňačkami vozidiel vedia (séria Project Gotham Racing).

Call of Duty: Black Ops

9. november

PC, Xbox 360, Playstation 3

Čo napísať o novom Call of Duty a neopakovať sa? Zrejme nič. Všetci dobre vieme – a mohli by sme uverejňovať každý týždeň nové preview s mierne obmeneným textom, mal by obrovskú čítanosť – že Black Ops bude najpredávanejšou hrou jesene. A zrejme i celého roku. Strieľačka z vlastného pohľadu so striktne lineárnou kampaňou nás tentoraz pod taktovkou Treyarchu prevedie obdobím studenej vojny. Ako člen špeciálneho komanda zavítame na Kubu, bývalého Sovietskeho zväzu alebo Vietnamu. Všetko bude naskriptované, takže z pohľadu diváka bude hranie pripomínať riadne akčný film, my ako hráči sa však bojíme, že budeme príliš obmedzovaní.

Ak však samotná hrateľnosť dostatočne odvráti pozornosť od koridorov, nepovieme ani jedno krivé slovo. Najväčším ťahúňom bude multiplayer, ktorý patrí k tomu najlepšiemu na akčnej scéne. Pribudnú dedikované servery a dokonca i nové módy. Veríme, že hra bude mať i potrebnú atmosféru, ktorou konkurent Medal of Honor viac než príjemne prekvapil a nastavil tak latku vyššie, než sme pôvodne predpokladali. Pre Black Ops hovorí pestrejšie prostredie, no obávame sa toho, že sa z hrania stane neprehľadný guláš plný výbuchov.

Microsoft Kinect

10. november

Xbox 360

Nintendo ho ukázalo hneď na začiatku. V Sony zistili, že to bez neho nejde a už ho držíme pevne v rukách. A Microsoft si povedal, že netreba mať v rukách nič, dá sa to aj inak. Pohybové ovládanie bolo doposiaľ založené na snímaní hráčom držaného ovládaču. Kinect žiadnu perifériu nepotrebuje, všetko zvládneme vlastným telom. Zoznam hier je už teraz pomerne veľký, no minihry, jednoduché športy či cvičenia a iné jednoduché „hračky“ nás až tak neberú.

Náročnejšie tituly pre hardcore hráčov však Kinect zrejme nevyužijú, keďže už teraz sa hovorí o tom, že nie je až tak presná a nehodí sa na všetky typy hier. V to veríme, avšak treba si uvedomiť, že by malo ísť iba o doplnok k Xboxu 360. Hromada party hier bude istotne pre nenáročné publikum atraktívnejšia ako strieľanie v Call of Duty. Tak budeme pri našom testovaní ku Kinectu aj pristupovať.

Need for Speed: Hot Pursuit

18. november

PC, Xbox 360, Playstation 3

Mysleli sme si, že séria Need for Speed je definitívne mŕtva. Po neskutočne slabučkom Undercover málokto veril v nápravu, avšak vynikajúci Shift, na ktorom pracoval úplne iný vývojársky tím, nás presvedčil o veľkosti tejto pretekárskej ságy. Po viac než 15 rokoch sa nám potreba rýchlosti vracia k začiatkom celého putovania. Znovu si sadneme do nesmierne rýchlych vozidiel, ktoré v bežnej premávke s veľkou pravdepodobnosťou nikdy neuvidíme, no slinky nám potečú i pri virtuálnom jazdení.

Tentoraz žiadne preteky, ale naháňačky s políciou. Je to jednoduché: grázlovia unikajú, policajti ich naháňajú. Na Hot Pursuit pracuje tím stojaci za Burnoutom, takže viac dodávať netreba. Stále pôjde skôr o arkádovú a poriadne rýchlu jazdu, poškodenie vozidiel bude čisto vizuálne (a nádherne detailné), nijako neovplyvní samotné ovládanie automobilu. Veľký dôraz je kladený na hernú komunitu, takže budete neustále v kontakte s priateľmi, rivalmi a ostatnými jazdcami. Nič prehnane originálne, no ak to bude zábavné, necháme sa odviesť.

Assassin's Creed: Brotherhood

19. november

PC, Xbox 360, Playstation 3

UbiSoft verí v silu svojich značiek a neriskuje. V prípade nového Assassin's Creed: Brotherhood chybu rozhodne nerobí. Montrealské štúdio síce po slabšom rozjazde v podobe prvého dielu rázne duplo na plyn a dvojku sme si užívali všetci. Pokračovanie s podtitulom Brotherhood, ktoré sa k nám dostane po celom roku vsádza na to, čo fungovalo minule, plus pridáva multiplayer pomocníkov pre hlavného hrdinu Ezia. Základ v príbehovej kampani ostáva totožný. Prirodzene ovládaný súbojový systém s možnosťou stealth killov je dopĺňaný akrobatickým lezením po všetkom možnom. Novinka v podobe jazdy na koni i v meste bledne práve pri podpore viacerých hráčov.

Multiplayer je presne tým, čo by hru mohlo výrazne oživiť. Nemalo by ísť o žiadny masaker a pripravené mapy vsádzajú na nenápadnosť, no všetkom rozhodnú až samotní hráči. V jednom z módov budeme mať za úlohu vypátrať svoj cieľ, obeť, ktorú je nutné zneškodniť, no zároveň ide po krku i nám. Cesta k cieľu je naznačená obšírne, obeť budeme musieť vypátrať, avšak v prípade vyvolania rozruchu má daný hráč možnosť efektívneho úteku. Takže nestačí len plánovať popravu, ale sa aj pozerať, či nám niekto nedýcha na krk. A čím efektívnejšie zabitie, tým viac bodov, ktoré v konečnom zúčtovaní rozhodnú, kto je víťazom na danej mape. Rátajú sa aj úniky. Už teraz sa nám trasú ruky od nedočkavosti.

Amnesia: Pád do Temnoty

november

PC

Priznávame sa – tento adventúrny projekt sme vám už raz v podobnom súhrne priniesli. Neopakujeme sa preto, že by sme nemali čo do tohto zoznamu doplniť, avšak v novembri sa objaví Amnesia v lokalizovanej verzii do českého jazyka. I preto čakáme s recenziou na verziu, ktorá sa u bude u nás oficiálne distribuovať. V prvom rade Amnesia nie je adventúrou, v ktorej by ste komunikovali, zbierali predmety alebo riešili (ne)logické rébusy. Ovládate Daniela, ktorý sa, ani sám nevie ako a prečo, ocitol v stredovekom hrade. Aby prišiel na to, čo ho sem zaviedlo, musí postupovať do podzemia stredovekého hradu a spoznáva strach. Vlastne nie, STRACH.

Keďže je Daniel bežným človekom, nemôže sa podivným prízrakom a potvorám postaviť a akčne ich zlikvidovať. Musí sa pred nimi skrývať alebo utekať. Akonáhle dôjde ku konfrontácii (čo i len zvukovej, čiže šramot, buchot, kroky), obraz sa rozmaže, hrdina začne rýchlejšie a prerývane dýchať... najlepšie však je, že podobne sa cítite aj vy pred obrazovkou. Amnesia: Pád do Temnoty je náš čierny kôň na najlepšiu hru novembra, hoci ju vytvorilo iba päť ľudí! Čert vezmi Call of Duty, toto je atmosféra!