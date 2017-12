Poskočte si a zamávajte, idú nové hry

Zabudnite na klávesnicu, myš aj ovládač hracích konzol. Hry sa budú ovládať mávaním a poskakovaním pred televízorom.

5. nov 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Večer máte v pláne párty, na ktorú ste už pozvali svojich dobrých priateľov. Prípravu však nezačnete rozhodovaním o jedle či pití, ale tým, že spred televízora odsuniete stôl a stoličky.

Potom zapojíte malú čiernu škatuľku alebo pripravíte ovládače, ktoré návšteve dáte do rúk. Ohováranie kolegov pri víne následne vystrieda pot a poskakovanie: pre bowling, box či tenis už nemusíte opúšťať svoj byt.

Takáto je predstava autorov ovládacích zariadení Nintenda Wiimote, Sony Move či Microsoft Kinect. Práve posledné menované zariadenie sa včera dostalo na svetový trh.

Ovládanie celým telom

Kedysi boli počítačové hry relatívne intímnou záležitosťou. Človek sedel pri klávesnici dlho do noci a pozeral do obrazovky, na ktorej sa odohrával príbeh z nejakého fantastického sveta.

Potom nastúpila éra hracích konzol, zariadení, ktoré si pripojíte k televízoru. Hry sa stali jednoduchšími a stráviteľnejšími pre široké publikum. Veľký úspech zažívali rôzne športové simulácie.

Ďalším krokom potom bola konzola Wii, ktorá dala hráčom pocit, že sú priamo na ihrisku či bowlingovej dráhe. Hry sa už neovládali iba drobným ovládačom v rukách, ale celým pohybom. Na večierkoch ste tak mohli vidieť ľudí poskakujúcich a šermujúcich rukami, keď sa v boxe snažili poslať k zemi niekoho, kto stál hneď vedľa. Výpady pritom smerovali výhradne k televízoru, nie ku skutočnému sokovi.

Bolo preto len otázkou času, kým na nápad japonskej spoločnosti zareagujú ostatné veľké firmy v hracom priemysle. Trvalo im to síce štyri roky, no Sony predstavil svoj systém PlayStation Move v septembri, teraz sa pridala aj americká firma Microsoft. Agentúra Bloomberg odhaduje, že len do konca roka predá päť miliónov zariadení Kinect.

Predstieranie

„Ovládač Wiimote oslobodil hry od stláčania gombíkov a umožnil aj slabým hráčom dostať sa do hry,“ opísal zmenu spôsobu hrania hier server CBS News. Firmy následne zistili, že ľudí, ktorí sa chcú zabávať a hrať hry celým telom, je oveľa viac ako tradičnejších hráčov.

Nintendo s Wii predalo asi toľko kusov zariadení, koľko sa predalo z Playstation 3 a Xbox 360 dohromady.

Aj ostatné firmy sa preto vydali do sveta, kde šoférovanie predstierate tak, že krútite pred televízorom imaginárnym volantom. Kinect má totiž tú výhodu, že v ruke nedržíte žiadny ovládač. Stačí len mávať či poskakovať pred obrazovkou a snímače v škatuľke si príslušné pohyby doplnia.

Mnohí však podobným hrám vyčítajú, že namiesto toho, aby ste si išli s priateľmi zabehať niekam do lesa, spoločne poskakujete pred televízorom. Podobné výčitky sa však objavovali už v minulosti. Obzvlášť vtedy, ak si niekto pustil simulátor rybárčenia namiesto toho, aby sa vybral chytať ryby.