Česká Mafia II sa bude rozširovať

4. nov 2010 o 16:50 Ján Kordoš

V The Betrayal of Jimmy prevezmú hráči úlohu zloducha Jimmyho, v ktorého koži si užijeme streľbu, jazdenie, lúpeže - a to všetko v otvorenom svete Empire Bay. Dianie sa bude točiť okolo krásnych aut, vyhadzovania vecí do povetria, dosahovania obrovských rýchlostí v nových športových vozidlách. Celkovo nás čaká 25 úloh, no po ich dokončení si môžete neobmedzene užívať v Empire Bay. Práve absenciu tejto možnosti sme pôvodnej Mafii II vyčítali.

Jimmy sa následne vracia v rozšírení Jimmy's Vendetta. Po čase strávenom vo väzení sa náš hrdina vracia, aby sa pomstil ľuďom, ktorí ho dostali za mreže. Pre nás to znamená novú nálož troch desiatok misií. Keďže sa dej posunul o 15 rokov dopredu, dostaneme do rúk taktiež novší vozový park.

V poslednom prídavku Joe's Adventures sa konečne budeme môcť prevteliť do postavy Joea Barbara, celoživotného priateľa hrdinu Mafie II, Vita Scallettu. Zistíme pravdu o Vitovom uväznení a taktiež zistíme, čo všetko Joe Barbaro za ten čas zažil. V Empire Bay pribudnú taktiež nové oblasti ako železničná stanica, doky alebo jazerná oblasť.

Ak pôvodnú Mafiu II nevlastníte, nemusíte sa ničoho obávať, Cenega pripravuje vydať aj špeciálnu edíciu, ktorá bude obsahovať ako pôvodnú hru, tak aj všetky rozšírenia a prídavky. Cena rozširujúcich balíčkov bude 27,99 €, cena celej kompilácie i s pôvodnou hrou ešte nie je stanovená.

Zdroj:PR