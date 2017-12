Solárne notebooky vydržia dlhšie

Ak by výrobcovia notebookov siahli po nových solárnych klávesniciach, ich notebooky by mohli v teréne bežať o desatinu dlhšie na jediné nabitie. Ak by solárny panel zabudovali aj do veka displeja, benefit by sa zdvojnásobil.

4. nov 2010 o 9:48 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 4 0 Tvrdí to firma Auo, ktorá predstavila prototyp klávesnice budúcnosti. Tá je vybavená po celej ploche fotovoltaickým panelom a namiesto klasických tlačidiel využíva dotykový snímač. S vysokou účinnosťou premieňa na elektrickú energiu osvetlenie z prírodných i umelých svetelných zdrojov. Daňou za lepšiu energetiku je však nižšie pohodlie pri práci. Dokážete si predstaviť, ako je možné písať všetkými desiatimi na placke bez spätnej odozvy?