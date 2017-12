Štart raketoplánu Discovery znova preložili

BRATISLAVA. Predstavitelia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) znovu o 24 hodín posunuli štart raketoplánu Discovery k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Dôvodom už štvrtého odkladu štartu poslednej plánovanej misie Discovery sú nepriaznivé poveternostné podmienky.

Štart raketoplánu Discovery bol pôvodne naplánovaný na 1. novembra, následne ho však pre rôzne technické problémy museli trikrát presunúť. NASA má možnosť vyslať Discovery na jeho poslednú plánovanú misiu najneskôr do nedele, v opačnom prípade bude musieť pre nevhodný uhol dopadu slnečného žiarenia čakať až do 1. decembra.

Cieľom 11-dňovej misie Discovery bude dopraviť na ISS niekoľko prístrojov a zariadení vrátane modulu Leonardo a robota Robonaut 2, ktorý bude prvým humanoidným robotom vo vesmíre.

Veliteľom šesťčlennej americkej posádky bude Steven W. Lindsey, na palube Discovery bude aj jedna astronautka - Nicole Stott. Počas misie sú naplánované dva výstupy do otvoreného vesmíru.

Do ukončenia programu amerických raketoplánov mali pôvodne zostávať ešte dve misie. Po novembrovom lete Discovery vyštartuje ako druhý vo februári Endeavour.

Americký prezident Barack Obama však 11. októbra odsúhlasil finančný balík pre NASA na najbližšie obdobie, čo umožňuje uskutočniť ešte jednu extra výpravu. Ak ju schvália, tak by mal koncom júna 2011 k ISS letieť Atlantis.

Raketoplány by mali potom umiestniť v múzeách, pričom Discovery budú môcť vidieť návštevníci Smithsonian National Air and Space Museum vo Washingtone. Spojené štáty americké sa budú po ukončení vesmírneho programu raketoplánov Atlantis, Discovery a Endeavour spoliehať až do stanovenia novej stratégie NASA na trojmiestny ruský Sojuz.

NASA a jej partneri z Európy, Ruska a Japonska by chceli ISS udržať v prevádzke minimálne do roku 2020, najväčší optimisti hovoria dokonca o roku 2027.

Informácie pochádzajú z webovej stránky nasa.gov.