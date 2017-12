Britský inžinier chce pomocou turbín vyrábať dážď

Londýn 3. júna (TASR) - Pomocou veterných turbín postavených na pobreží chce britský inžinier Stephen Salter riešiť nedostatok vody v krajinách trpiacich dlhodobým suchom.

Turbíny nebudú vyrábať energiu, ale pumpovať morskú vodu do výšky a rozstrekovať ju cez jemné trysky do vzduchu. Tým sa zvýši vlhkosť vzduchu a zrážky sa dostanú na pevninu.

O bizarnej myšlienke tohto Brita, ktorý už v 70. rokoch zverejnil plány budovania príbojových elektrární, informuje časopis New Scientist.

Salter chce turbíny využiť podľa Darrieusovho princípu. Otáčavú časť budú tvoriť dva alebo viaceré vertikálne orientované ohnuté rotory, ktoré sa zbiehajú na obidvoch koncoch. Do rotorov sa zavedie vodovodné potrubie a na ich hrany sa pripevnia malé dýzy.

Pri rýchlosti vetra osem metrov za sekundu by takáto turbína dopravila do výšky desať metrov 500 litrov vody za sekundu. Stovky, či lepšie tisíce turbín by vyriešili problémy miliónov ľudí trpiacich suchom, špekuluje Salter.

Ako ďalej vypočítal, ak by 100.000 jeho turbín bolo v prevádzke sto rokov, vyrovnalo by sa predpokladané zvýšenie hladiny svetového oceánu o jeden meter v dôsledku globálneho otepľovania. Časť dažďovej vody by sa pritom zachytila v oblastiach s nízkou hladinou spodnej vody, napríklad pod Saharou.