Skoršie kvitnutie rastlín je dôkazom otepľovania podnebia

Washington 3. júna (TASR) - Britskí vedci, ktorí dlhodobo pozorovali kvitnúce rastliny, zverejnili ďalší dôkaz otepľovania podnebia. Zistili, že prvé tri mesiace v roku sa priemerné teploty v Británii zvýšili od 60. rokov o 1,8 stupňa Celzia, v dôsledku čoho 385 druhov rastlín začína kvitnúť podstatne skôr.

Ako informuje americký časopis Science, R.S.R Fitter začal pred 47 rokmi zaznamenávať začiatok kvitnutia rastlín na juhu Británie. V pozorovaní pokračoval jeho syn Alastair Fitter, ktorý učí na univerzite v Yorku.

Z ich výskumu vyplýva, že 16 percent sledovaných druhov rozkvitlo v 90. rokoch v priemere o 15 dní skôr než zvyčajne. Najväčšiu zmenu zaznamenali u hluchaviek, ktoré v rokoch 1954-1990 prvýkrát kvitli spravidla 18. marca. V rokoch 1991-2000 sa tento termín posunul až o 55 dní dopredu, teda na 23. januára.

Podľa Alastaira Fittera je skoré kvitnutie prvým zaručeným znakom otepľovania. "Rastliny reagujú skorším kvitnutím. Potom sa začnú presúvať a myslím si, že čoskoro to budeme môcť pozorovať," povedal Fitter.

Britská štúdia potvrdila skoršie zistenia nemeckých vedcov, že v dôsledku otepľovania sa vysokohorské rastliny stiahli do vyšších polôh. Ďalšie štúdie ukázali, že na zmenu podnebia reaguje aj hmyz: Rastliny, opeľované hmyzom, kvitnú oveľa skôr ako tie, ktoré opeľuje vietor.

Podľa amerického klimatológa Stephena Schneidera zapadá britská štúdia do celkového výskumu a ukazuje, že zmena podnebia nie je iba teoretickou konštrukciou, ale reálnym procesom. Stále však nie je jasné, či globálne otepľovanie spôsobil človek vypúšťaním tzv. skleníkových plynov do atmosféry, alebo to je prirodzený, globálny klimatický cyklus.