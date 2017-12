Let Discovery k ISS odložili na štvrtok, môže ho zmariť počasie

3. nov 2010 o 16:23 TASR

MYS CANEVERAL. Pre technické problémy bol dnes opäť najmenej o 24 hodín odložený posledný let raketoplánu Discovery k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Odklad spôsobila elektrická porucha kontrolného systému jedného z motorov, oznámil dnes Národný úrad pre letectvo a vesmír .

Ďalší, v poradí tretí pokus o štart z floridského Mysu Canaveral je naplánovaný na štvrtok 15.29 h miestneho času (20.29 h SEČ). Predpoveď počasia však nie je veľmi priaznivá - pravdepodobnosť dobrého počasia je 30 percent.

Navyše v pondelok sa zatvára aktuálne štartovacie okno. Ak raketoplán dovtedy nevzlietne, ďalšia príležitosť sa naskytne až v decembri.

Discovery mal pôvodne odštartovať v pondelok. Problémy s únikom paliva však viedli k zrušeniu tohto aj utorňajšieho termínu. Najnovší problém s elektroinštaláciou technici odhalili pri rutinnej kontrole.

Raketoplán dovezie na ISS šesť amerických astronautov vrátane jednej ženy. V nákladnom priestore má okrem iného humanoidného robota Robonaut 2 a viacúčelový logistický modul Leonardo. Astronauti počas 11-dňovej misie vystúpia dvakrát do vesmíru.

Discovery je v prevádzke od roku 1984. K ISS poletí 39. krát, bude to zároveň predposledný, 133. let amerického raketoplánu od roku 1981. V júni 2011 by mal k ISS letieť ešte raketoplán Atlantis.