Švédi vymysleli airbag na bicykel

Nákrčník, ktorý sa v prípade nárazu nafúkne a zakryje hlavu, má nalákať najmä cyklistov, ktorí nechcú nosiť prilby. V zahraničí ho začnú predávať budúcu jar.

4. nov 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Môže to ochrániť ľudí, ktorým klasická helma pri jazde na bicykli prekáža. Dve švédske dizajnérky vytvorili airbag pre cyklistov. Má predísť zraneniam pri nehodách tým, že bude chrániť hlavu pred nárazom.

Nafúkne sa za desatinu sekundy

Airbag budú môcť cyklisti nosiť ako nákrčník. Hneď ako si ho zapnú okolo krku, automaticky sa dá do pohotovostného stavu.

Senzory by mali odlíšiť náraz od bežného pohybu. V prípade silného trhnutia by sa tak za 0,1 sekundy mal airbag nafúknuť a zakryť hlavu.

Tým by ju mal ochrániť pre nárazom s možnými fatálnymi následkami – práve zranenia hlavy patria medzi najčastejšie príčiny smrti cyklistov.

V predaji na jar

Dve švédske dizajnérky na airbagu pracovali šesť rokov. Ako napísal britský denník Daily Mail, airbag so švédskym menom Hövding by sa mal začať predávať na severe Európy a v Británii začiatkom budúcej jari. Stáť by mal okolo 300 eur.

Švédke dizajnérky hovoria, že ho chcú predávať v rôznych módnych variáciách. Kupovať by si ho mali najmä tí cyklisti, ktorým z estetických či iných príčin prekáža nosenie helmy. Tá je napríklad na Slovensku povinná pre cyklistov na cestách mimo obce.