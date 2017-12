Priateľom texty nemailujte, zdieľajte

Ak od kancelárskeho balíka očakávate len základné funkcie, ale potrebujete efektívny spôsob ako dokumenty zdieľať, sú webové verzie kancelárskych balíkov to, čo potrebujete. Ktorá verzia je pre vás najlepšia?

3. nov 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

Posielanie dokumentov cez e­mail začínajú nahrádzať webové kancelárske balíky.

BRATISLAVA. Máte svojho šéfa za priateľa na Facebooku? Tak mu najbližší výkaz, prezentáciu či tabuľku odovzdajte cez Facebook. Ak práve nepotrebujete zložité funkcie z Excelu alebo z Wordu, dostane vaše dokumenty v podobe, na akú je zvyknutý.

Samozrejme je možné, že ani to ho definitívne nepresvedčí aby natrvalo toleroval sociálne siete na pracovisku. No keď mu vysvetlíte, že práve využívate trend takzvaného cloud-computingu, možno sa vám to podarí.

Virtuálne posielanie dokumentov cez Facebook existuje len krátko a umožnilo ho spojenie komunikačných nástrojov tejto sociálnej siete a kancelárskych skúseností Microsoftu.

Projekt Docs.com, ktorý Microsoft testuje, umožňuje ľuďom zadarmo vytvárať a používať dokumenty v prostredí, ktoré vyzerá a správa sa veľmi podobne, ako práca so známym kancelárskym balíkom Office.

Kancelária na webe

Samozrejme, rozdiely medzi Docs.com a Microsoft Office sú viditeľné na prvý pohľad. V online verzii chýba prakticky celé horné menu, ako ho poznáte z platených produktov Microsoftu. No text sa dá pohodlne upravovať a formátovať, tabuľky poznajú základné vzorce a za online prezentáciu by sa nikto nemusel hanbiť.

Nedostatok rozvinutých funkcií nemusí prekážať najmä nenáročnému používateľovi, pre ktorého je dôležité dokument vytvoriť a podeliť sa oň. A pri používaní prichádzame k výhodám online dokumentov.

V prvom rade - na prácu s nimi netreba kupovať ani sťahovať žiadny softvér, úplne postačí webový prehliadač. V druhom rade – dokumenty sa neukladajú do vášho počítača, ale na serverových farmách Microsoftu. Práve pre toto virtuálne úložisko sa začal používať termín cloud computing (počítanie v oblakoch).

Pre autora to znamená, že k dokumentom sa dostane z akéhokoľvek počítača s pripojením na internet. Kritici cloud computingu ešte zvyknú dodať, že používateľ nemá istotu, že firma, v tomto prípade Microsoft, jedného dňa nezmizne z povrchu zeme aj s jeho dokumentmi. No pravdepodobnosť tohto scenára nebude nijako vysoká.

A riziko, že zlyhá váš počítač a prídete o svoju prácu, je prinajmenšom rovnako reálne.

Treťou výhodou online kancelárie je jednoduché používanie dokumentov, v tomto prípade cez Facebook.

Spravíte to veľmi jednoducho – označením človeka alebo skupiny ľudí, ktorým chcete svoju prácu ukázať. Ak ide o prácu, na ktorej sa podieľa viac ľudí súčasne, nastupuje štvrtá výhoda. Všetci sa dostanú vždy k aktuálnej verzii dokumentu a nevzniká chaos kto, kedy a čo menil.

Microsoft doháňa

Projekt Microsoftu a Facebooku slúži najmä na propagáciu myšlienky práce s dokumentmi na webe. Funkcionalita je zatiaľ pomerne obmedzená a plné využitie všetkých možností predpokladá, že budete mať na počítači nainštalovanú novú verziu programu Office.

O kus ďalej sa v poskytovaní kancelárskych balíkov dostal Google, ktorý svoje verzie webových kancelárií poskytuje od roku 2006. Koncept je rovnaký ako pri webových dokumentoch Microsoftu.

Dáta sú uložené na serveroch Google a pristupuje sa k nim cez google účet používateľa. Služba ponúka viac možností na spoluprácu a viac druhov dokumentov ako Microsoft. Google už roky nakupuje drobné firmy a ich technológiu využíva na zlepšovanie dokumentov. Naposledy napríklad pridal spoločnú prácu v dokumentoch v reálnom čase.

Nezávislú alternatívu k obom projektom predstavuje balík od Zoho. Firma sa na webové dokumenty zameriava ako na svoj hlavný produkt a ukazuje sa to aj na jej ponuke.

Okrem editovania textových dokumentov či tabuliek ponúka napríklad nástroj na vytváranie wiki stránok či plánovač stretnutí.

Bitka bude o firmy

Naťahovanie firiem na poli poskytovania služieb pre jednotlivcov je len bočným konfliktom. Hlavná bitka sa odohráva o to, kto dokáže získať pre svoje webové služby veľkých firemných zákazníkov.

Google v súčasnosti poskytuje spoplatnené služby webových aplikácií pre viac ako tri milióny zákazníkov. Podobným číslom sa chváli aj Zoho.

Microsoft sa do boja o firemných zákazníkov naplno pustí v budúcom roku, keď spustí službu Office 365, ktorú v súčasnosti testuje. Tá má priniesť všetky technológie pre webové dokumenty od Microsoftu do jedného balíka s cenou a obsahom upravenými podľa veľkosti firmy.

Úprava dokumentov na webe zadarmo

